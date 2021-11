A Mol üzemanyag-értékesítésének nagyjából 20-25 százalékát érintheti a benzin és dízel literenkénti árának csütörtökön bejelentett, november 15-étől életbe lépő befagyasztása a KBC Equitas szerint.

A Magyar Ásványolaj Szövetség járvány előtti adataiból kiindulva Nagy-György János elemző úgy számol, a téli időszakban hozzávetőlegesen 270 millió liter lehet a nem prémium benzin és dízel értékesítése Magyarországon egy hónapban. A Mol piaci részesedése itthon nagyjából 44 százalék, tehát legfeljebb havi 120 millió liternyi eladott üzemanyag lehet érintett a Molnál.

A dízel átlagára 512 forint, a benziné pedig 506 forint volt szerdán, ilyen árfolyamokkal és a dízel nagyobb súlyával számolva literenként így 30 forintot veszíthet a döntéssel a Mol. Ez egy hónapban 3,6 milliárd forint, három hónap alatt pedig 10,8 milliárd forint veszteséget jelentene a társaságnak.

Ez az összeg részvényenként nagyjából 15 forintot jelentene.

Fotó: Móricz-Sabján Simon/VG / VG

A KBC elemzője szerint persze az is elképzelhető, hogy az eddig prémium üzemanyagot tankolók egy része is átáll a nagyobb árkülönbség miatt a 480 forintos üzemanyagra, de ennek hatása nem befolyásolja jelentősen a kalkulációt, ugyanis a prémium szegmens volumenben kevesebb mint 10 százalékos arányt tett ki eddig.

Bizonytalanságot jelenthet még az ármaximálás időtartama, nem zárható ki ugyanis, hogy a kormány meghosszabbítja a három hónapos időszakot, ami további veszteséget okozna az üzemanyag-kiskereskedőknek. További kockázat, hogy a mostani magyar és a korábbi horvát ármaximálás hatására a Mol többi régiós célpiacán is elterjedne a gyakorlat. Elképzelhető viszont az is – hangsúlyozza Nagy-György János –, hogy az olajárak csökkennek a következő időszakban, és akár a maximálástől függetlenül 480 forint alá mérséklődnek a piaci árak, ez esetben a fent számolt veszteségnél kisebb is lehetne a hatás.

Az olajárak esetleges emelkedése persze nagyobb negatívum lenne a Mol fogyasztói szolgáltatások üzletágának – amit a kitermelési üzletág jobb eredménye bőven ellensúlyozna –, de veszteségesen minden bizonnyal akkor sem üzemelnének a magyarországi kutak

– hangsúlyozza a szakértő.

A Mol árfolyamában ma látható négy százalék fölötti csökkenés a brókerház szerint nagyrészt a hír hatásának köszönhető, a STOXX 600 olajszektora ugyanis „csak” 1,3 százalékos gyengülést mutat. A KBC véleménye szerint a fenti egyszerűbb kalkuláció alapján ez az esés túlzónak tűnik.