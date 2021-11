Az előző heti negatív korrekciót elsöpörte a javuló befektetői hangulat, ennek nyomán új történelmi csúcsra emelkedett a múlt héten hazai részvényindex. Ugyanakkor az OTP és a Mol grafikonján továbbra is látható az indikátorok és az árfolyam között fennálló negatív divergencia, mely némi óvatosságra intheti a befektetőket a következő időszakban.

Az OTP árfolyama a negyedéves jelentéssel kapcsolatos várakozások, és a kedvező nemzetközi befektetői hangulat hatására tovább emelkedett, ugyanakkor továbbra is erőteljes negatív divergencia látható az indikátorok és az árfolyam között. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy fárad a részvény, egyre kisebb intenzitású a vételi erő az emelkedő hullámokban. 19 500 forint felett húzódik egy fontos ellenállás, a korábbi emelkedő hullámra mért 161,8 százalékos Fibo-szint, míg erős támaszok a 18 400-18 600 forintos tartományban találhatóak. A Richter technikai képe továbbra is pozitív, sikerült a 8 750-8 850 forintos támasz-zóna felett stabilizálódnia az árfolyamnak. Hosszabb távon látható egy fordított fej és vállak alakzat 9 100 forintos nyakvonallal. Amennyiben a későbbiekben sikerül szignifikánsan áttörni az ellenállást, az alakzati célárfolyam 10 350 forintra mutatna.

A Mol jegyzése is lendületet kapott a negyedéves jelentés előtt, azonban 2 800 forintnál rendkívül erős ellenállási szint húzódik, első próbálkozásra nem is sikerült áttörnie az árfolyamnak. Itt is látható egy rövid távú negatív divergencia az indikátorok és az árfolyam között, mely felvetheti a hamarosan induló korrekció esélyét is. Amennyiben mégis sikerülne szignifikánsan áttörni a 2 800 forintos ellenállást, 3 ezer forintnál lehet a következő erősebb szint.

Felfelé kapaszkodik a Magyar Telekom árfolyama, a korábbi, 420-430 forintos kereskedési sávot sikerrel hagyta el. Ezzel átkerülhet a 430-440 forintos tartományba, azonban jelenleg 436 forintnál húzódik egy fontos ellenállási szint, mely korábban emelkedő trendvonalként funkcionált, és rendre megfogja az emelkedési próbálkozásokat.