A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 825,70 pontos, 1,48 százalékos csökkenéssel, 55 099,88 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 14,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője elmondta: a nemzetközi befektetői hangulat továbbra is kedvező. A hazai alulteljesítést az okozta, hogy az elmúlt két-három napban az OTP és a Mol árfolyama is jelentősen emelkedett és fontos ellenállási szintek közelébe ért. Emiatt sok befektető a profitrealizálás mellett döntött, annak ellenére, hogy mindkét vállalat jó eredményekről számolt be a pénteken közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentésében - jelezte.

A forgalom átlagos volt a hét utolsó kereskedési napján, ami a szakértő szerint jelzi, hogy nem volt kritikus az eladói nyomás.

Varga Zoltán nem számít trendfordulóra, mint mondta, ha tovább tart a pozitív nemzetközi befektetői hangulat, hamarosan újra emelkedhetnek az árfolyamok a hazai tőzsdén.

Fotó: AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK