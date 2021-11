Optimistán várják az elemzők a Richter harmadik negyedéves gyorsjelentését, amelyet hétfőre virradóra publikál a gyógyszergyártó. A VG által készített konszenzus szerint a társaság árbevétele meghaladhatta a 150 milliárd forintot, ezen a tételsoron kicsi a szóródás a szakértői várakozások között, lényegében mindenki e szint fölé várja az összesített árbevétel alakulását. Az üzemi eredmény 10 százalékkal javulhatott éves összevetésben, a legoptimistább prognózis 39 milliárd forint feletti EBIT-re számít. A nettó profitsoron nagyot léphetett előre a vállalat, a tavalyi 22,6 milliárd forintot 31,5 milliárd forint követte a várakozások szerint.

Fotó: Kallus György

Az Erste Befektetési Zrt. elemzője, Nagy András azt emelte ki a VG kérdésére, hogy a harmadik negyedév Vraylar forgalma (461 millió dollár) után a Richtert megillető royalty bevétel további emelkedésének köszönhetően az amerikai gyógyszerértékesítés több mint 21 százalékkal bővülhetett éves alapon. (A várakozások szerint a Vraylar értékesítés után 26,5 milliárd forintot kap a Richter.) A vezető gyógyszerkészítmény amerikai forgalma egyébként a marzsokra is rendkívül pozitív hatással lehetett, mint ahogy az is, hogy a Richter továbbra is alacsonyan tartja az értékesítési és marketing költségeket. A kiemelten figyelt mutatókat a növekvő volumenű romániai nagy- és kiskereskedelmi értékesítés viszont kissé leronthatta, így összességében az Erste szerint 21 százalékos EBIT- és 19,4 százalékos nettó marzzsal zárhatta a negyedévet a Richter. Az adózott eredmény várt javulásában jelentős szerepe volt annak, hogy a tavalyi pénzügyi veszteséget ezúttal nyereség követte, a viszonylag gyenge forint árfolyam a bevétel emelkedésében is megmutatkozott.

A KBC számításai szerint látványos lehet az előrelépés a pénzügyi eredménysoron, a bázisidőszaki 4,5 milliárd forintos mínuszt 6 milliárd forintos pozitív eredmény követhette. „Szintén fontos lesz, hogy az előrejelzést hogyan frissíti majd a vezetés, november elején már viszonylag jó rálátás lesz a várható éves számokra, így a jó teljesítmény kapcsán inkább a célok felfelé módosítását várnánk” – olvasható a befektetési szolgáltató előzetesében. A KBC elemzői szerint ha a jelentés a várt erős számokat hozza, akkor pozitív reakció következhet a részvény árfolyamában.