Tizenhét százalékos zuhanással indította a csütörtöki kereskedést a Moderna, miután a koronavírus-vakcinákat gyártó társaság a várakozásoktól elmaradó negyedéves eredményt jelentett, idei bevételvárakozását pedig jelentősen visszavágta.

Az amerikai biotechnológiai vállalat 5 milliárd dolláros árbevételt ért el a szeptember végén zárt harmadik negyedévben, jócskán alulmúlva ezzel a Wall Street 6,3 milliárdos várakozását, egy részvényre jutó, 7,7 dolláros nyeresége pedig 1,4 dollárral maradt el a konszenzustól.

A gyártási nehézségek miatt ráadásul az idén a tervezettnél jóval kevesebb Covid–19-vakcinát tervez értékesíteni a cég, amely a korábbi, 800–1000 milliós mennyiséggel szemben 700–800 millió adag szállítását tartja reálisnak.

Fotó: STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az egészségipari vállalat forgalma ezzel párhuzamosan visszavágta korábbi, 20 milliárd dolláros bevételprognózisát is, a frissített előrejelzés alapján 15–18 milliárd folyhat be idén a vakcinákból. A 2022-es értékesítés valamivel erősebb, 17–22 milliárd dolláros lehet, de ezzel együtt is alulmaradhat a versenytárs Pfizerrel szemben, amely az idén 36, jövőre pedig 29 milliárdos bevételt vár a koronavírus elleni készítményéből.