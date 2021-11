Komoly fordulatról számolt be a harmadik negyedéves jelentésében a többek között az innovatív technológiáiról – például a nedvességet kiszűrő pólóiról – ismertté vált amerikai sportruházatgyártó cég, az Under Armour. A társaság bevételei 8,4 százalékkal nőttek, így a vállalat mintegy 80 millió dollárral haladta meg az elemzői becsléseket, míg az egy részvényre jutó eredmény tekintetében duplázta azokat.

Ehhez képest az Under Armour egyik fő versenytársának számító Nike a mostani jelentési szezonban – a következő időszakra vonatkozó gyenge értékesítési előrejelzéssel, illetve az ismert ellátási zavarokra és a vietnámi gyártóüzemek koronavírus miatti leállására hivatkozva – csalódást okozott a befektetőknek.

Az Under Armour sikere abban áll, hogy a sportruházatgyártó néhány éve felhagyott a diszkontüzletekben kínált, alacsonyabb árrésű termékek értékesítésével, és visszatért a gyökereihez, a magasabb árfekvésű prémiumcikkekhez, amelyek esetében az inflációs hatások is könnyebben átháríthatók a fogyasztókra.

Az Under Armour mára megfelelő növekedési ütemmel, kiváló árréssel és erős mérleggel rendelkezik, és a cég újra képes kihasználni a kisebb méretéből származó rugalmasság előnyeit a Nike-val szemben.

A sportruházati kiskereskedő manapság egy pénzautomata, amelynek 1,3 milliárd dollár készpénze és 663 milliós adóssága van – szemben a 2017-es 800 milliós adóssággal és 0,3 milliárdos készpénzállománnyal. Az idei harmadik negyedévben az Under Armour bruttó nyeresége – az előző év azonos időszakában elért 686 millió dollárról 15 százalékkal, 788 millióra bővült.

A vállalat számára a jövő is hasonlóan kecsegtető: míg a Nike-nak csökkentenie kellett értékesítési céljait a jövő év elejére vonatkozó előrejelzéseiben, addig az Under Armour jelentősen javította a rövid távú kilátásait: a vállalat most mintegy 25 százalékos bevételnövekedést prognosztizál az idei év hátralévő részére.

Bár az Under Armour részvényárfolyama az elmúlt egy évben mintegy 80 százalékkal emelkedett, a cég fundamentumaihoz képest jelenleg diszkonttal kereskednek a papírokkal. Éppen ezért megítélésem szerint az Under Armour részvénye olcsó a jelenlegi, 26 dollár körüli szinten.