Az Ubertől nem áll távol az előfizetés, már 2018 óta kínál ilyen szolgáltatást, amit hasonló előnyöket kínál, mint az Amazon Primehoz hasonló előnyöket kínál felhasználóinak. Szerdán azonban bemutatta nagyszabású, Uber One névre keresztelt szolgáltatását, amelynek az a célja, hogy a járvány utáni időszakban az élelmiszerkiszállítás piacán is előkelő helyre kerüljön – számolt be róla a The Verge.

Az Uber One szolgáltatási csomagja havi 9,99 dollárért vagy évi 49,99 dollárért előnyökhöz juttatja a felhasználókat.

A csomagban garantált árazás szerepel a személyszállítási és a kiszállítási díjakat illetően. Az Uber One tagoknak nem kell kiszállítási díjat fizetniük az ételrendelések miatt, ráadásul elsőbbségi hozzáférést kapnak a legjobbra értékelt sofőrökhöz és futárokhoz is, valamint 5 dollár készpénz-visszatérítést kapnak a késedelmes kiszállítások után. Ezen kívül exkluzív előnyökben is részesülhetnek, például különféle promóciókat és csak meghívottaknak szóló élményeket.

Az Uber One első körben vállalat leghűségesebb ügyfeleit célozza meg.

Mivel sok felhasználó a az aktuálisan alacsonyabb árszabást keresve gyakran ide-oda váltogat az Uber és a konkurens Lyft szolgáltatása között, az Uber azokat az ügyfeleket szeretné jutalmazni, akik folyamatosan használják a termékét, akár taxizás, akár ételkiszállítást, akár mindkét üzletág területén.

Az Uber eddig két előfizetési csomaggal rendelkezett, az Uber Pass-al és az Eats Pass-al. Az Uber One az Eats Pass-t, a vállalat 2018-ban bevezetett első előfizetéses termékének ételkiszállításra vonatkozó csomagját váltja fel. Az Eats Pass-előfizetők a következő számlázási ciklusuk kezdetén automatikusan átkerülnek az Uber One csomagba.

Az Uber Pass előfizetők havi 24,99 dollárért 10 százalékos kedvezményt kapnak a fuvarokra és 5 százalékos kedvezményt a kiszállításra.

Az Uber Pass előfietéssel rendelkezők számára nem lesz változás a csomagban, de ha csatlakozni szeretnének az Uber One-hoz, le kell mondaniuk az Uber Pass-t és elő kell fizetniük az Uber One-ra.