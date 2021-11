Az utazási korlátozások nyári enyhítésének és a teherszállító üzletág jó teljesítményének köszönhetően a koronavírus-járvány kitörése óta először ismét nyereséges negyedévet zárt üzemieredmény-szinten (EBIT) a Lufthansa – közölte a légitársaság szerdán.

Igaz, a korrigált egyenleg csupán 17 milliós pluszt mutat, ám a kontraszt nem kicsi az előző év azonos időszakában összehozott közel 1,3 milliárdos veszteséghez képest. Az elemzők 33 milliós deficittel számoltak előzetesen.

Újabb mérföldkövet sikerült leküzdenünk a válságból kivezető úton, visszatértünk a fekete számok világába

– emelte ki Carsten Spohr vezérigazgató a gyorsjelentés kapcsán.

Fotó: Shutterstock

A Lufthansa-csoport, amelyhez az Eurowings, a Swiss, a Brussels és az Austrian Airlines is tartozik, az év hátralévő részében is erős keresletre számít, és ennek következtében a negyedik negyedévben EBITDA-ágon is pozitív eredményt vár.

Az utaskilométerben (ASK) mért kapacitás a német légitársaságnál a tárgyidőszakban még mindig a válság előtti szint 50 százalékán állt, de jövőre már – jelezte a menedzsment – a 2019-es bázis 70 százalékára emelkedhet.

Jobb a helyzet az új foglalások terén, amelyek már a tavalyelőtti számok 80 százalékát ostromolják,

részint az üzleti célú, részint a hosszú távú repülési kedv élénkülése nyomán. Különösen az Egyesült Államokba kívánnak sokan utazni a Lufthansa szerint, ahová jövő héttől indulhatnak az Európában felszálló repülőgépek.

A légitársaság cargoüzletága rekordszintű, 301 millió eurós korrigált EBIT-ről számolt be, mivel a tengeri teherszállítás akadozása és a globális ellátási láncok zavarai miatt a kereslet erősödött, és a díjak is emelkedtek.

A Lufthansa részvényei kora délutánig több mint 5 százalékkal, 6,2 euróra drágultak.