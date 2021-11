Hatalmas meglepetésre a BMW a globális csiphiány dacára az év első 9 hónapjának összesített adatai szerint rekordszámokat ért el – derült ki a prémiumautó-gyártó szerdán publikált gyorsjelentéséből. Az év első háromnegyed évében ugyanis a bajorok több mint 1,9 millió autót értékesítettek, így 82,8 milliárd eurós bevételről és 13,2 milliárd eurós adózás előtti eredményről számolhattak be.

Az elemzők várakozását a harmadik negyedévben termelt 2,58 milliárd eurós nettó nyereség is túlszárnyalta, amely 42 százalékot vert az előző év azonos időszakában elért profitra. Az egy részvényre jutó nyereség így 2,71 euróról 3,89-re nőtt.

A félvezetők szűk keresztmetszete miatt ugyan a konszern mindössze 593 ezer gépkocsit adott el az utolsó három hónapos periódus során, ami 12 százalékkal a bázis alatt maradt, ám a rendelkezésre álló alkatrészeket elsősorban a drágább, jövedelmezőbb modellekbe, köztük az elektromos hajtású autókba építették be. Utóbbiakból januártól szeptember végéig 232 ezer darab kelt el, ami 121 százalékos növekedés.

Emellett a rendkívüli helyzetre tekintettel a BMW nagyon csínján bánt a máskor jóval bőkezűbben osztogatott vásárlói kedvezményekkel is. A használt autók drágulása miatt pedig a lízingből a céghez visszakerült kocsik értékesítésén is nagyobbat kaszált a vártnál az ikonikus müncheni gyártó. Csökkent a gépjárműhitelek nemteljesítési kockázata is.

Összességében a csoport árbevétele a harmadik negyedévben 4,5 százalékkal, 27,5 milliárd euróra nőtt.

A BMW-nél úgy vélik, hogy a csipellátással még rengeteg gondja-baja lesz a menedzsmentnek jövőre is – emelte ki Nicolas Peter, a társaság pénzügyi igazgatója. Ennek ellenére hozni fogják a korábban elfogadott célszámokat, az idei év egészében az értékesítések várhatóan stabilan, a csoportszintű nyereség pedig jelentősen az előző évi szint felett alakul – tette hozzá Peter. Az üzemieredmény-ráta várhatóan 9,5 és 10,5 százalék közé esik az autógyártó divízióban, aminek elérése érdekében egy kisebb leépítésről is döntöttek.

A cég részvényei a gyorsjelentés közzétételét követően 1 százalék körüli mértékben drágultak, valamivel 89 euró fölé. Jelenleg a BMW papírjai négy hónapos csúcson állnak, de még jócskán van mit behozniuk a június elején elért 94,74 eurós éves csúcstól.