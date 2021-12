Minden nehézség, és a koronavírus járvány ellenére is a fogyasztásról szólt az idei év. Megmaradhat ez 2022-ben is?

2020-at, és az idei évet is a koronavírus hatásai határozták meg. Alapvetően azt látom, hogy a luxuscikkek gyártói jól teljesíthetnek, ez már látszik a gyártók részvényének árazásán is, illetve az inflációs környezet is kedvezhet ennek a szektornak, ugyanis sokan előrehozhatják vásárlásaikat. Arról nem is beszélve, hogy hiány volt a magas minőségű cikkekből a koronavírus járvány miatt, miközben a kereslet folyamatosan nőtt.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Mi a helyzet a mindennapi fogyasztási cikkeket gyártó cégekkel?

Nagy a szórás közöttük. Ha az alkoholfogyasztást nézzük, a sportesemények-, az utazások-, és a fesztiválok nélkül, illetve a vendéglátás zárása miatt a vásárlók az egyszerűbb kategória felé fordultak. Az élelmiszerfogyasztás ugyanakkor nem csökkent, de ez sem volt kiemelkedő üzletág, és azt gondolom jövőre sem ezek hódítanak majd. A légiszektor továbbra is rossz időszakot él át, 2023 és 2025 között pöröghet majd fel ismét az átoltottság növekedésével, és a bizalom hekyreállásával. Az igazi kérdés az, hogy majd akkor robbanásszerű növekedés jön-e a pótlólagos fogyasztás miatt, vagy pedig a COVID hatások tartósan megváltoztatják az utazási szokásokat is. Ezt ma még nehéz megmondani, egyelőre nyomott árazást lehet látni a légitársaságoknál, amik akár jó beszállópozíciók is lehetnek.

Sokan mondják, hogy a magas energiaárak tartósak lesznek, ebből az következik, hogy érdemes lehet az energiaszektorból is vásárolni a portfóliókba. Erről mit gondol?

Annak ellenére, hogy 80 dollár körül járt az olaj ára, mégsem lettek felkapottak az olajcégek. Ezek a társaságok pedig jól üzemelnek, van igény a termékeikre. Vannak persze egyedi sztorik is, a MOL árfolyamát például az üzemagyagárak magyarországi befagyasztása köti gúzsba, ezért is nem tudta letörni a 3000 forintos szintet a részvény.

Ha a magyar piacot nézzük, hogy látja a Richter, az OTP, és a Telekom pályáját?

A jövő év új csúcsot hozhat mind az OTP, mind a többi régiós bank árfolyamában, ugyanis a kamatemelési ciklus nagyon jót tesz a pénzintézeteknek. Az Mtel esetében a befektetők nem látnak növekedési sztorit, sokkal inkább egy csendes osztalékpapírként definiálják azt. A Richternél minden az amerikai partnertől függ, ha megkapja az engedélyt a major depresszió kezelésére, az nagy fellendülést hozhat a papírnak. Szerintem jók a magyar Blue Chipek kilátásai 2022-re. A mostani 2300 forint után, 2600-2800 árfolyamos MOL-t valószínűsítek. Ebből következik, hogy pozitív vagyok a BUX alakuását illetően is, minden adott ahhoz, hogy új csúcsokat érjen el a Budapesti Értéktőzsde.

Az infláció meglódulásának vesztese az állampapírpiac lehet. Mennyire fordultak el a az államkötvényektől a befektetők?

A kamatemelések mindenképpen átcsoportosítást indokolnak, a rövidebb lejáratok felé – ez már zajlik is a befektetők körében, ha jövőre akár 2,5-3 százalékig emelik fel a kamatot, akkor érdemes majd ismét a hosszabb futamidők felé fordulni, ugyanis addigra a hozamok is 5 százalék fölé nőhetnek. A szuperállampapír mellett az inflációkövető állampapír népszerűsége is nő, ugyanis a 2024-es, 2026-os lejáratú papírok a befektetők szerint jó hozamot hoznak majd, elérheti ugyanis a 6,5 százalékot, ami valóban kedvezőnek mondható.

A kriptopiac népszerűsége is robbanásszerűen nő. Mit éreznek ebből a Concorde-nál?

Fontos hangsúlyozni, hogy a digitális eszközök extrém volatilitásuk miatt csak a portfolio kicsi százalékát tehetik ki. Megkerülni semmiképpen sem szabad a kriptopiacot, azt gondolom, hogy az előző évi befektetéseken elért nyereség néhány százalékát érdemes elvinni a kriptopiacra, és hosszabb távon benthagyni. Így jó befektetések lehetnek. Persze ezt a piacot elemezni nagyon nehéz, a trendekből azonban egyértelműen az erősödés látszik.

Kitarthat a dollár ereje a jövő év egészében?

A Fed következetesebben kommunikál, mint az Európai Központi Bank. Ha a Fed valóban kivezeti a kötvényvásárlási programot, akkor a dollár-kínálat szűkül, így tehát a befektetők most vásárolnak be belőle. El tudom képzelni, hogy 1,10 lesz az euro-dollár keresztje, de ennél nagyobb erősödésre nem számítok.

Lesz fordulat a forintban? Megnyerheti a régiós versenyt a magyar deviza?

Széles sávban mozgott a forint idén az euróval szemben, inkább sávozásnak mondanám a mozgást. Az infláció miatt a sáv gyengébb oldalára került egyértelműen. Ugyanakkor a magyar jegybank lépései adhatnak erőt a magyar devizának, trendszerű gyengülést nem várok. Ha az alapkamat eléri a 2,5-3 százalékos szintet, akkor már a magyar eszközök kamatelőnye 3 százalék fölött lesz, ami a forint esetében az euróhoz képest 16-18 forintot jelent. Megdrágul tehát a forint elleni spekuláció, ami csökkenti a gyengülés esélyét.

Örök igazság, hogy nem szabad a portfoliokat szétaprózni, de mennyire érdemes diverzifikálni a befektetéseket?

Nagyon meghálálja majd magát egy diverzifikált portfolio, de mindenképpen érdemes felülsúlyozni a részvényeket. A feltörekvő piacok jobban fognak emelkedni, mint a fejlett piacok, elsősorban a fejlődő piacok pénzügyi szektora teljesíthet kiemelkedően, így az OTP is. Alapvetően pozitívan látom a feltörekvő piacok, így a magyar piac helyzetét is. Ugyanakkor legalább 10-20 százalékban, de amerikai eszközöket is érdemes betárazni a portfolioba. Európa esetében a COVID-helyzet a meghatározó, de mindenképpen lesznek sztorik, amelyek meglökik a piacokat is. Itt akár az autóipari papírok is meghatározóak lehetnek, ha leválasztják bizonyos üzletágaikat a gyártók. Ne felejtsük el, hogy most nagyon nagy marginokkal működnek a gyártók, ami a számaikon is meglátszik majd.

Mi a véleménye a metaverzumról? Mekkora átalakulást hozhat a Facebook fejlődése a piacon?

Szerencsés volt a névváltás, a Facebook alulértékeltté vált idén. Ugyanakkor nagy a felértékelődési potenciál, az Instagram megvásárlása miatt is. A Metaverzum nagy jövő előtt áll, az persze kérdés, hogy mennyire lesz ez önálló, kizárólag a Facebook-holding fejlesztése. 2030 előtt jöhet el a robbanás, most még nehéz megmondani, hogy ebben az átalakulásban hogy fog részt venni például a Google, és mely beszállítók árfolyama robban majd a kiterjesztett valóság térnyerése során.