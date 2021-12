A Covid-járvány ellenére is fókuszban maradtak az ESG szempontok a befektetési alapoknál?

A befektetők egyre inkább látják a társadalmi haszon mellett a pénzügyi megtérülést és fenntartható profittermelési lehetőséget is, így továbbra is kiemelt érdeklődés övezi az ESG (Environment, Social, Governance) befektetési alapokat. Ezeknek a szempontoknak a térnyerését nyugodtan nevezhetjük globális megatrendnek. Az ESG pontszámok folyamatosan beépülnek a vállalatértékelési mutatók közé. Ugyanakkor ezzel kéz a kézben járhat a „greenwashing” jelensége is, tehát amikor a cégek mindent elkövetnek, hogy zöldnek tűnjenek.

Fotó: Kelemen Adam

Hogyan alakult idén az ilyen szemléletű alapok globális teljesítménye?

Az ESG befektetésekre vonatkozó kritériumoknak való megfelelés hozzájárul a sikeresebb kockázatkezeléshez, amely a turbulens időszakok alatt kifejezetten előnyös lehet a befektetők számára. Egy „E” szempontból jónak tartott cég sokkal kevésbé kitett a környezeti változásoknak (például a gázárak ingadozásának), míg egy „S” szempontból jó befektetés szintén stabilnak és kiszámíthatónak tekinthető, hiszen igyekszik minden szereplő érdekeit jobban képviselni. A „G” szempontok jelentőségének alátámasztására pedig a Volkswagen dízelbotrányát hoznám fel: ha megfelelő belső vállalati döntéshozatali folyamatok, fórumok, döntési szintek és kompetenciák mentén épült volna fel akkoriban a vállalat, sokkal kisebb valószínűséggel tudott volna hasonló csalást elkövetni. A Bloomberg Intelligence kutatásai alapján ugyan jelenleg Európa dominál az ESG alapok tekintetében, de 2022-re már az USA szerezheti meg a vezető szerepet, míg a következő növekedési hullám Ázsiából, főként Japánból várható. Nagy a fejlődés a régiónkban is, ahol az ESG befektetési alapok és a teljesítményüket követő ETF-ek (tőzsdén kereskedhető befektetési alapok) 2020-ban elérték az 1100 milliárd dolláros mérföldkövet, amely az európai alapeszközök közel 10 százalékát teszi ki a Morningstar szerint. Nem kevesebb, mint 330 ESG-alap indult el a térségben 2020 első három negyedévében.

Hogyan teljesít a Diófa ESG-részvényalapja?

Az alap befektetési jegyei főként a fejlett, észak-amerikai és nyugat-európai részvénypiacok közép-, illetve hosszú távú befektetéseit foglalják magukba. Az alap mindenkori tőkéjét elsősorban magas ESG-pontszámú részvényekbe, ESG-felülsúlyozású ETF-ekbe, kisebb részben pedig bankbetétekbe, állampapírokba, kötvényekbe fektetjük. Magas tehát a részvénykitettséggel együtt járó kockázat, ám a várható hozam is nagy. A tavaly szeptemberben elstartolt részvényalap idén 20,5 százalékos megtérülést, míg indulása óta 29 százalékos évesített hozamot ért el. Ezzel a hazai minősített ESG alapok átlagos hozamát is felülmúlta az év első 11 hónapjában.