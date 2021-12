Lejárt az egyik első, ritka, single-malt whiskykre fókuszáló magántőkealap, a Platinum Whisky Investment Fund futamideje, mely alkalomból a Forbes készített interjút Rikesh Kishnani alapító vezérigazgatóval.

A 2014-ben indított alap igencsak jól muzsikált, a kezdeti 12 millió dolláros tőkéjét 7 év alatt 26 millió dollárra hizlalta, ami éves szinten 17 százalékos hozamnak felel meg.

Nem is csoda, hogy a hasonló alapok száma drámai mértékben nőtt az elmúlt évtizedben, így már ehhez a befektetési formához is létezik benchmark index, a Knight Frank Luxury Investment Index, mely az elmúlt 10 év során 564 százalékos növekedést ért el, ami a fenti példánál is magasabb, 18,9 százalékos évesített hozamot jelent. A japán whiskyk alindexe még ennél is jobb hozamok elérésére volt képes.

Fotó: Shutterstock

A whisky mint befektetés fényes jövő előtt állhat, tekintve, hogy a Rare Whisky 101 adatai szerint a brit aukciós piac a 2016-os 14 millió fontos értékről 2020-ra 53 millió fontra kúszott fel és jó úton van, hogy az idei évben elérje a 75 millió fontos értéket.

Ugyanakkor érdemes odafigyelni, hogy milyen fajtákat vásárolunk és hogyan. Kishnani tapasztalatai szerint a hordók jobb hozamot értek el, mint a palackozott whiskyk, ugyanakkor a már megszűnt párlók termékei nem hozták a várt magas hozamokat, hacsak nem történt meg azok újraindítása.

Bár a hordók átlagos profitja magasabb volt, mint a palackoké, a legjobb hozamot egy 1926-os 60 éves Macallan Adami érte el, melyet 2016-ban mintegy 200 ezer dollárért vettek, ám alig három évvel később már több mint 1 millió dollárért tudtak eladni.

Kishnani elmondta azt is, hogy a hordók előnye, hogy tovább érnek, így a különböző mérföldkövek (18, 25, 30) elérését követően általában az értékük is nő. A hordókat az alap a Diageo Casks of Distinction (különleges hordók) programjának keretében, vagy iparági kapcsolatokon keresztül szerezte be.

Az alapkezelő elmondta, hogy szerinte ez a befektetés a jövőben is sikeres lehet, mert a kilencvenes és kétezres években kevés whiskyt őriztek meg hosszútávú érlelés céljából, miközben a kereslet folyamatosan nő.