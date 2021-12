A kínai Ant Group fogyasztói hitelekkel foglalkozó üzletága 3,5 milliárd dolláros tőkeemeléssel növeli pénzügyi tűzerejét. Ráadásul, a külső finanszírozás legnagyobb része egy erős állami tulajdonú intézménytől származik. A Cinda, egy Hongkongban jegyzett kínai „rossz adósságkezelő” állami vállalat, mely 942 millió dollárnak megfelelő jüant fektet az üzletbe, s ezzel 20 százalékos részesedést szerez.

Ezzel a lépéssel körvonalazódik a Jack Ma kínai milliárdos által irányított Ant Group új üzleti modellje, melyre azt követően kényszerítették a pekingi hatóságok, hogy 2020 őszén lefújták a csoport 37 milliárd dolláros, sanghaji és hongkongi, szimultán részvénykibocsátását. A pekingi szabályozók haragját részben az Ant nagyranőtt hitelezési üzletága váltotta ki, melyet túlságosam kockázatosnak ítéltek.

Fotó: Europress/EyePress via AFP

A részvényeladás közel megnégyszerezi a nemrégiben létrehozott fogyasztói hitelegység, a Chongqing Ant Consumer Finance Co. jegyzett tőkéjét 30 milliárd jüanra, ami 4,7 milliárd dollárnak felel meg. Ez lehetővé teszi, hogy nagyobb mérleget tartson, s így több hitelt nyújtson az ügyfeleknek. A hírek szerint a Cinda részvételével új üzleti modellre térnek át. A vállalatot a délnyugat-kínai Chongqing településen jegyezték be, ahol két Ant hitelszolgáltató is működik, a Huabei és a Jiebei, melyeknek közel félmilliárd ügyfele van Kínában.

A Cinda mellett részvényeket vásárol még az állami tulajdonú Yufu Capital, a Hongkongban jegyzett smartphone alkatrészgyártó Sunny Optical Technology és a kínai NetEase internetes csoport. Míg az Ant az új tőke felét adja, s megtartja 50 százalékos részesedését.