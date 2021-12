Visszaszerezte román leánycégének 50 százalékos tulajdonrészét az ANY Biztonsági Nyomda, melyből 40 százalékot rögtön tovább is értékesít a cég ügyvezetőjének – jelentette be hétfőt tőzsdezárás után a társaság.

Az ANY Biztonsági Nyomda december 13-án 50 százalékos tulajdoni hányad megszerzéséről aláírt szerződése alapján a román hatóságok a tulajdonosváltást a Zipper Services Srl-t érintően bejegyezték.

Fotó: Móricz-Sabján Simon/VG

A nyomdacég romániai leányvállalatának 100 százalékos részesedéséből 40 százalékot értékesít a társaság ügyvezetője, Doru Vijiianu számára, ezzel erősítve a menedzsment elkötelezettségét. A vonatkozó részesedés átruházási szerződés létrejöttének feltétele, hogy a román hatóságok bejegyezzék a tulajdonosváltást.

Az értékesítési szerződés vételára 1,44 millió euró, az ezt megelőzően lebonyolított vételi tranzakció értékének arányos része.

A szerződés hatályba lépésével az ANY Biztonsági Nyomda 60 százalékos tulajdoni részesedésével többségi tulajdonosa marad romániai leányvállalatának.