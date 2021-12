Kész a kriptovalutákat szabályozó török törvény, ami hamarosan az ország parlamentje elé is kerülhet – írja a Bitcoin.com. Mindezt az ország elnöke, Recep Tajjip Erdogan jelentette be pénteken, miközben a kriptotőzsdéket is szabályozó pénzügyi nyomozóhatóság 8 millió lírás (több mint 220 millió forintos) bírságot szabott ki a Binance török leányvállalatára.

Mindez az első hasonló bírság az ország történetében, ugyanakkor a Binance nem most kerül először valamely ország célkeresztjébe. A legnagyobb kriptotőzsdének meggyűlt a baja többek között a brit, az olasz vagy a szingapúri hatóságokkal is.

Fotó: Shutterstock

A török líra gyengélkedése és a száguldó infláció miatt a bitcoin és az altcoinok egyre népszerűbbé váltak a török lakosság körében,

noha az ország központi bankja még áprilisban döntött arról, hogy tilos azokat fizetési céllal használni. Miután a legutóbbi kamatvágást követően a líra rekordmélységbe zuhant, múlt héten Erdogan arról beszélt, hogy az állam pótolni fogja az árfolyamveszteségeket. Ezt követően rendkívüli mértékben erősödni is tudott a török fizetőeszköz.

Ugyanakkor a líra erősödését leginkább a a központi bank és az általa vezényelt állami bankok dolláreladásai okozták, kérdéses tehát, hogy meddig maradhat meg a dolláronként 11 líra körüli árfolyam.