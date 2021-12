Az ANY Biztonsági Nyomda romániai leányvállalata, a Zipper Services megvásárolja az Atlas S.R.L.-t - jelentette be a kibocsátó. Az ANY többségi tulajdonában lévő Zipper Services 1,371 millió eurót fizet az üzletrészért. A tranzakció lezárásának feltétele, hogy a román hatóságok bejegyezzék a tulajdonosváltást.

A csíkszeredai illetőségű Atlas a tavalyi üzleti évet 737 ezer dollár árbevétellel zárta. Fő tevékenysége lakóépületek, illetve közműrendszerek építése.