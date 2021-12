A sanghaji tőzsdére tervezi bevezetni részvényeit a világ legnagyobb mobilszolgáltatójának számító China Mobile, alig egy évvel a New York-i tőzsdéről való kényszerű távozása után.

A kínai óriáscég a kedden benyújtott információs dokumentuma alapján 56 milliárd jüan – 8,8 milliárd dollár – értékben tervez forrást bevonni az elsődleges részvénykibocsátás (IPO) során.

Az összeget 5G hálózatának, valamint felhő alapú és intelligens hálózati ökoszisztémák fejlesztésére fordít majd versenyhelyzetének javítása érdekében.

Az SWS Research 2020-as adatai alapján a China Mobile a világ legnagyobb mobilhálózat üzemeltetője 946 millió felhasználóval, valamint 205 millió otthoni szélessávú internetes előfizetéssel, 11,6, illetve 17,8 százalékos szeletet kihasítva magának a kínai mobiltelefon- illetve adatkapcsolati piacon.

Fotó: ZHOU CHANGGUO / AFP

A tranzakció az utóbbi tíz év legnagyobb volumenű nyilvános kibocsátása lehet Kínában, globálisan pedig a második legnagyobb idei IPO lehet a Rivian elektromosautó-gyártó 13,7 milliárd dolláros, Nasdaq-on levezényelt ügylete mögött. A társaság túljegyzéssel is számol, és összesen 845,7 és 972,6 millió darab közötti törzsrészvényt értékesítene egyenként 57,58 jüan áron. Ez jelentős, bő ötven százalékos prémiumot jelent a vállalat hongkongi börzén forgó papírjainak pénteki záróárfolyamához képest. A magasabb árazás egyébként bevett gyakorlat a hongkongi és az anyaországi börzéken egyaránt jelenlévő kínai cégek körében, ami a kínai részvénypiacok sajátos szabályrendszerére vezethető vissza.

A China Mobile kisebb, többségben állami tulajdonú riválisai közül a China Telecom és a China Unicom részvényeivel már most is a kínai tőzsdén kereskednek, utóbbi 8,3 milliárd dolláros részvénykibocsátása a hazai piacon ugyancsak a legjelentősebb idei IPO-k közé tartozik.

A három társaságot idén januárban vezették ki a New York-i parkettről, még egy Donald Trump elnöksége idején meghozott, és a Biden-adminisztráció által is megerősített döntés alapján, ami szigorította a kínai technológiai cégekbe történő befektetési lehetőségeket. A Washington és Peking közötti feszült gazdasági viszony legújabb, befektetőket is érintő fejleményeként az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) december elején véglegesítette azokat a szabályokat, ami alapján a külföldi társaságok részvényei kivezethetőek az amerikai tőzsdékről, amennyiben nem felelnek meg a könyvvizsgálati követelményeknek.

Az EY összesítése szerint 2021 tíz legnagyobb hongkongi IPO-jából öt olyan kínai társaság másodlagos kibocsátása volt, melyekkel a tengerentúlon is kereskednek. Ezek közéjük tartozik a Baidu hazatérése is, amit a könyvvizsgáló vállalat szerint a trend tovább erősödhet, és egyre több kínai cég választhatja Hongkongot, illetve az anyaország tőzsdéit.

A kínai távközlési óriáscégek sokmilliárdos kibocsátásának helyt adó Sanghaj ráadásul Hongkongot is lekörözheti idén a világ legfelkapottabb IPO helyszínei között.

Az EY december végéig 254 kibocsátással számol a sanghaji börzén 58 milliárd dolláros volumenben, míg a külföldi befektetők számára sokkal könnyebben elérhető hongkongi tőzsde 94 darab, 41,5 milliárd dollár összértékű IPO-val zárhatja a 2021-es esztendőt.