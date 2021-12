A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 13,78 pontos emelkedéssel, 51 478,38 ponton nyitott szerdán. A keddi záró értékéhez képest 0,03 százalékkal erősödött. Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. junior kommentárjában jelezte: a befektetőket optimista vagy negatív irányba főleg az új vírusvariánssal kapcsolatos hírek, és a spekulációk befolyásolják.

Kifejezetten csapkodás jellemezte a nemzetközi devizapiacokat. A nap első felében gyengült a dollár az euróval és a főbb devizákkal szemben, mivel az omikron variánssal kapcsolatos bizonytalanságok és félelmek miatt estek az amerikai hozamok, a kamatemelési várakozások pedig enyhültek, miközben a többi deviza esetében nincs hova esniük a hozamoknak, mivel nincs is minek kiárazódnia – írja a tegnap éjjel történt piacbefolyásoló eseményekről a Takarékbank közleményében.

Fotó: Kallus György / VG

Tovább növelte az euró előnyét, hogy a német után az euróövezeti infláció is bőven meghaladta a várakozásokat, 4,9 százalékra ugorva. Jerome Powell beszéde azonban éles fordulatot okozott, de aztán újra gyengült a dollár. Meredeken erősödött a forint, miután az MNB kiszélesítette és aszimmetrikussá tette a kamatfolyosót, mozgásteret teremtve az effektív egyhetes betéti kamat további emeléséhez. Érdekes módon Jerome Powell beszéde is további lökést adott, noha az amerikai szigorítás kilátásba helyezése általában kedvezőtlen a feltörekvő devizákra. Kissé erősödött a zloty is, miután a lengyel infláció a várakozásokat messze meghaladva 77, százalékra ugrott.