A stabil coinok olyan kriptoeszközök, melyek értéke valamilyen hagyományos eszközhöz (például az amerikai dollárhoz) van kötve, melyből a kibocsátó a coinok számának megfelelő fedezettel rendelkezik. A stablecoinok nagyban megkönnyítik a kriptotőzsdék működését, hiszen szemben a hagyományos pénzekkel, maguk is a blokkláncon találhatóak. A legismertebb ilyen eszköz a Tether kapcsán ugyanakkor visszaélésekre is derült fény, ami miatt a kibocsátóval szemben bírságot is szabtak ki. Ennek ellenére a Tether több mint 75 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával a negyedik a kriptók között a CoinMarketCap adatai alapján.