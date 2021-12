Az átlagos napi autóbérleti-díj az Egyesült Államokban idén decemberben 81 dollárra emelkedett, ami 31 százalékkal haladja meg az egy évvel ezelőtti szintet. Még durvább a változás, ha a járvány előtti időszak decemberi átlagát nézzük, akkor 46 dollárra jött ki az autókölcsönzés napi díja. És a szórás is jelentős.

A karácsonyi ünnepek alatt felkapott tengerparti övezetekben és síközpontokban a 100 dollárt is meghaladja a napi autóbérleti-díj.

Nem új keletű az autóhiány az ágazatban. Az év eleje óta tapasztalható gondokat, csak felerősítette a szezonálisan magas karácsonyi forgalom. Az év végén a szezonális hatásra még rátett egy lapáttal a korona vírus omikron variánsa, emiatt ugyanis a tengerentúlon a légiút helyett sokan az autós utazást választották. Ezért az ügyfelek kénytelenek kompromisszumokat kötni, akár a méretet, akár az autó típusát illetően.

Persze, nagyon nem mindegy, hogy hegyi síterepre vagy enyhébb éghajlatú vidékre indul valaki, s kap-e terepjárót vagy városi autók közül kell válogatnia.

Fotó: Shutterstock

A gondok forrása, hogy a világjárvány idején az olyan nagy cégek, mint a Hertz Global vagy az Avis, leépítették a bérautó flottájukat, s amikor visszapattant a turistaforgalom,

kiderült, hogy az autóipar meg csiphiánnyal küzd. Így a flották visszaépítése nem tudta követni a kereslet dinamikus bővülését. A Hertz flottájában a harmadik negyedévben 390 ezer jármű volt, ami 130 ezerrel marad el a 2019 végi szinttől. Az elmúlt hónapokban a bérleti flották kihasználtsága is emelkedett. Az Avis átlagos flottakihasználtsága szeptemberig elérte a 71 százalékot, szemben a tavalyi év első kilenc hónapjában mért 50 százalékkal.

Az emelkedő bérleti díjaknak köszönhetően azonban egyre nyereségesebb az ágazat.

Az Avis korrigált üzleti eredménye novemberben meghaladta az egymilliárd dollárt, amire korábban nem volt példa. A menedzsment jelezte, hogy az negyedik negyedév és a karácsonyi szezon foglalásai jelentősen meghaladják a 2019-es szintet. A Hertz és az Enterprise pedig arról számolt be, hogy a robusztus keresletre válaszként, a sofőröket és az autókat a legfrekventáltabb helyekre összpontosítják, emellett nem hagyományos csatornákon keresztül is vásárolnak autókat. Vagyis a gyártók mellett már az autókereskedésekben is megjelentek a gépkocsibérlő cégek vásárlóként.