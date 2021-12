A DJIA-30 index 0,06 százalék, az S&P-500 index 0,08 százalék, a Nasdaq Composite 0,10 százalék csökkenéssel nyitott. A DJIA- és az S&P-indexek a héten rekordot döntöttek, a Nasdaq-index pedig három százalékkal marad el az október vége felé elért csúcsától.

A DJIA-index 19, az S&P-index 27, a Nasdaq-index pedig 22 százalékkal áll az év eleji értéke felett. Öt év alatt az indexek sorrendben 84, 113 és 192 százalékkal erősödtek. A WTI ára 1,04 százalékkal csökkent pénteken 76,19 dollárra hordónként, a Brent ára 0,88 százalékkal ment le 78,83 dollárra.

Fotó: Shutterstock

A WTI ára 58 százalékkal, a Brent ára 54 százalékkal áll az év eleji felett. Mindkét olajtípus a legnagyobb éves áremelkedés felé tart 2009 óta. Az év során viszonylag erős kereslet volt tapasztalható az olaj iránt a fennmaradó járványvédelmi korlátozások ellenére is. Az erős kereslet az előző évi gazdasági visszaesésből való kilábalásnak és a termelők önkéntes korlátozásainak tulajdonítható.

Az eurót 0,15 százalékkal jegyzik erősebben 1,1340 dolláron.

Az euró árfolyama 17 havi mélypont közelében ingadozik és több mint hétszázalékos éves gyengülés felé tart.

Az arany spot ára 0,64 százalékkal emelkedett 1826,14 dollárra. Az arany ára négyszázalékos éves árcsökkenés felé tart, ami a legnagyobb lehet 2015 óta.

Az arany ára részben a tavalyi válság utáni gazdasági fellendülésben mérséklődött befektetői érdeklődés miatt csökkent idén, részben pedig azért, mert az inflációs nyomás miatt a jegybankok a korábban vártnál hamarabb kezdték meg a monetáris szigorítást. A Fed három kamatemelést jelentett be jövőre, a Bank of England pedig a G7-ek között elsőként már emelt is az irányadó kamaton.