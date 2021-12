A december fordulatot hozott a nyersanyagpiacokon: a 11 hónapig tartó rallinak véget vetett az új koronavírus mutáció rohamos terjedése, valamit az egyre gyorsuló infláció. A negatív hírek egyre inkább visszafogták a befektetők kockázati étvágyát, és a Bloomberg Commodity Indexe 5 százalékot esett vissza november vége óta, bár a karácsony előtti utolsó héten több nyersanyag is újra drágult.

Az alapkezelők és spekulánsok tovább csökkentették kitettségüket a nyersolaj piacán az ünnepek előtt, amint a kockázati tényezők erősödtek. Az omikron vírus gyors terjedése, valamint a Fed monetáris tanácsának legutóbbi ülését követő erősen héja hangvételű kilátásai fenyegetést jelentenek a globális keresletnek, és emiatt a befektetők jobbnak látták csökkenteni kockázati kitettségüket. Ezzel szemben a karácsony előtti héten visszatérni látszik az optimizmus.

Fotó: Shutterstock

Eközben a gázpiacon érdekesen alakult a helyzet. Míg Európa gázhiánnyal küzd, addig az Egyesült Államokban az enyhe időjárás miatt a készletek emelkedtek. Az európai gáz és energiapiacok új csúcsokra ugrottak december közepén szemben az amerikai földgáz-kontraktusokkal, amelyek szűk sávban mozogtak a hónap elejétől kezdve. A tél hátralévő hónapjai azonban hozhatnak még érdekes fordulatokat, amelyeket érdemes figyelni a befektetőknek.

A nemesfémek piacán is mind az arany, mind az ezüst drágult a legutóbbi Fed ülést követően, amint a változó kamatpolitika ellenére a részvénypiacok korrekciójának veszélye nem engedte az államkötvény hozamokat emelkedni, sőt a hozamok kissé csökkentek. A másik fontos tényező a dollár gyengülése, ami szintén attraktívabbá tette a nemesfémeket.

Az év vége előtt a gabonapiacokat elsősorban a brazil és argentin időjárási előrejelzések mozgatták, amelyek szerint szárazságra készülhetnek a déli félteke farmerei. Azonban a megújuló kínai kereslet is optimizmusra adhat okot. A hírek szerint Kína nagy mennyiségű ukrajnai kukoricát, valamint ausztrál takarmánybúzát vásárolt, ami az amerikai piacokat is felfelé hajtotta. A takarmánygabona iránti növekvő kereslet előbb-utóbb eléri az amerikai gabonapiacot is, ezért még egy ideig érdemes várniuk a farmereknek, hogy eladják az idei termést.