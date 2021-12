A már nem sokáig nyitva álló lehetőséget megragadva minden korábbinál több, 844,5 milliárd forint forrást vontak be a negyedik negyedévben a vállalatok a jegybank Növekedési kötvényprogramján (NKP) keresztül.

A tülekedés érthető, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ugyanis december közepén jelezte, leállítja a két és fél éve indított, a vállalati kötvénypiac fellendítését célzó programját, és már csak a tárgyalás alatt álló kibocsátásokban vesz részt vásárlóként az 1550 milliárd forintos keret kimerüléséig, ami minden bizonnyal meg is történik 2022 elején. Ennek bő kétharmadát – 1021 milliárd forintot – ugyanis november végéig már elköltötte az MNB, az igazán tetemes méretű aukciókra ugyanakkor decemberben került sor, azzal együtt is, hogy az utolsó napokra jutott egy sikertelen próbálkozás is az Alfa Equity Holding 8,6 milliárd forintos kibocsátásának meghiúsulásával.

Fotó: Shutterstock

A számos akvizíciót, köztük a Digi felvásárlását tervező 4iG egymaga rekordszintű, 287,75 milliárd forintos tételt vitt piacra, amit a hónap végén egy 83 milliárdos rábocsátással is megtoldott. Kereken százmilliárd forint értékű kötvénycsomagon adott túl a Flextronics is, az OTP két különleges munkavállalói résztulajdonosi program (KMRP) szervezete pedig szintén 100-100 milliárdos tételben bocsátott ki kötvényeket. Az utóbbi unikum a magyar piacon, a jegybank is csupán ideiglenesen, szeptember 1-je és 2022. január vége között vásárolhat KMRP-kötvényeket a program módosított szabályai szerint. Pénzügyi cégek továbbra sem vehetnek részt a programban, ám ezen a kiskapun keresztül közvetve az OTP is jókora pluszlikviditáshoz juthatott, mivel a munkavállalói szervezetek a kötvénykibocsátásból finanszírozták a nagybank 200 milliárd forintos sajátrészvény-csomagjának megvásárlását.

Az év utolsó hónapjában lebonyolított, hét eredményes aukción összesen 700 milliárd forint értékben dobtak piacra kötvényeket, ezek 70 százalékát – de kibocsátóként legfeljebb 100 milliárd forintot – jegyezheti le a jegybank. Bár a decemberi vásárlások összegét még nem tették közzé, a VG becslése szerint legfeljebb 300 milliárd forintot fordíthatott ezekre, vagyis még nagyjából 200 milliárd forintos MNB-kölcsön állhat a kibocsátást tervezők rendelkezésére. A Duna House már jelezte, hogy olaszországi terjeszkedéséhez legfeljebb hatmilliárdos kötvénycsomag értékesítését tervezi. Ennél jóval nagyobb tétel lehet, és akár a teljes fennmaradó NKP-forrást lekötheti, ha a Mol-munkavállalók frissen létrehozott KMRP-szervezetei követik az OTP példáját, és NKP-s kötvénykibocsátásból fedezik a tervezett, maximum 180 milliárd forintos részvényvásárlási programot. Erre még pontosan egy hónapig van lehetőségük az olajtársaság munkavállalóinak.

A program két és fél éve során 70 kibocsátó – köztük 13 tőzsdei cég – élt a lehetőséggel, és bocsátott ki több mint 2450 milliárd forint értékben kötvényeket, csaknem száz aukción. Egy vállalat tehát átlagosan mintegy 35 milliárd forint forrást tudott bevonni növekedési terveinek finanszírozásához. Kivették a részüket a programból a tőzsdei cégek is, amelyek 780 milliárd forintért bocsátottak ki kötvényeket, ezzel az NKP-s források harmada hozzájuk került. A volumen jelentőségét érzékelteti, hogy ez az összeg a pesti tőzsde jelenlegi piaci kapitalizációjának 8 százaléka.

A program kínálta forrásbevonási lehetőséggel a 4iG élt a leginkább, amely három alkalommal összesen 389 milliárd forinthoz jutott, de kiemelkedik a mezőnyből a két OTP-s munkavállalói szervezet kibocsátása is. A Nestlé Hungária 115 milliárd forintos, valamint a Futureal Holding – három aukcióval lebonyolított – 111 milliárdos kibocsátása ugyancsak a legméretesebbek közé tartozik, a Flextronic és a Hell Energy százmilliárdos nagyságrendű aukcióival egyetemben. Kitettek magukért a pesti börze blue chipjei is, a Magyar Telekom, a Richter és a Mol egyaránt 70 milliárd forintos kölcsönfelvétellel vett részt az NKP-ban.