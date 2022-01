Hiába emelkednek az állampapírpiaci hozamok, a kötvényekkel nem tudnak reálhozamhoz jutni a befektetők, így a kockázatosabb eszközök maradnak fókuszban egész évben

– mondta a VG kérdésére az Erste elemzője.

Meredeken emelkedik a 10 éves amerikai állampapír hozama, elérte az 1,8 százalékot, ennek megközelítésére utoljára 2021 áprilisában volt példa. Ha pedig Európára tekintünk, a 10 éves német állampapír hozama -0 körül mozog, ilyen szinten utoljára 2019 májusában volt.

Fotó: Shutterstock

Nagy András úgy véli, az amerikai Fed még növeli a mérlegfőösszegét márciusig, míg az Európa Központi Bankra (EKB) egész évben ez lehet a jellemző. Tehát a nagy jegybankok az év egészében nettó állampapírvásárlók maradhatnak, ez a helyzet csak 2023-ban változhat majd meg, akkor csökkenhet majd a likviditás.

Ugyanakkor a 10 éves amerikai államkötvény hozamának mostani változására szerinte a normalizálódás a találó kifejezés,

ugyanis 2010 és 2020 között a 2-3 százalékos sáv volt a rá jellemző érték. A 10 éves inflációkövető papír hozama továbbra is -80 bázisponton áll, így tehát az eszközökkel nem lehet reálhozamot elérni, így azok továbbra sem jelentenek vonzó befektetési lehetőséget.

Európában csak rosszabb a helyzet ebből a szempontból, – folytatta Nagy András –, ugyanis a német 10 éves államkötvény hozama nominálisan is negatív, az inflációs környezet miatt pedig még messzibbé válik a reálhozam elérésének lehetősége.

Miután az állampapírpiacokon nem lehet reálhozamot elérni, összességében nem várható jelentős átcsoportosítás a kötvények javára

– hangsúlyozta Nagy András.

A Wall Street Journal szerint a héten kezdődő amerikai gyorsjelentési szezon kulcsfontosságú lehet abból a szempontból, hogy a részvénypiacok meg tudják őrizni tőkevonzó képességüket. Ezzel egyetért Nagy András is, aki szerint valóban jó számokra van szükség, idén inkább az értékalapú részvények lehetnek felülteljesítők, és a növekedés papírok válhatnak alulteljesítővé. Másként kifejezve, az alacsony P/E rátán forgó, már most is szép eredményeket hozó cégek részvényeit vásárolhatják a befektetők, szemben a nagy jövő előtt álló, de egyelőre kevéssé eredményes társaságokkal.

Így tehát az Erste szerint egyfajta átcsoportosítás valóban elindulhat a tech szektorból az olajtársaságok, energetikai cégek, és a pénzügyi szektor képviselői irányába.

2023-ban adhatnak majd reálhozamot az állampapírok, köszönhetően az infláció normalizálódásának, és az Egyesült Államokban folytatódó, Európában pedig meginduló kamatemeléseknek köszönhetően – zárta gondolatait a VG-nek az Erste szakembere.