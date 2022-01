Az euró 2002 január 1-én kezdte meg pályafutását és azóta egyre több ország fizetőeszközévé vált, így mára már a kezdeti 12 helyett 19 országban használják és hamarosan Bulgária, Horvátország és Románia is csatlakozhat a közös európai pénzt használó országok köréhez – olvasható a Yahoo Finance jubileumi alkalmat köszöntő írásában.

A 340 millió ember által használt pénz ötlete már a múlt század hetvenes éveiben is felmerült, hogy leegyszerűsítse a közösségen belüli kereskedelmi kapcsolatokat és a dollár vetélytársaként léphessen fel. Vezető tisztségviselők szerint a koronavírus-járvány kapcsán a közös valuta hozzájárult a gazdasági katasztrófa megelőzéséhez a kontinensen.

Fotó: Shutterstock

Az Európai Központi Bankot vezető Christine Lagarde szerint Európa és az euró elválaszthatatlanná váltak az elmúlt két évtizede során és a legfiatalabb generáció már nem is találkozott a régi fizetőeszközökkel.

Az euró indulásakor a fogyasztók aggódtak, hogy az majd az árak emelkedéséhez vezet, ám a félelmek alaptalannak bizonyultak, ám továbbra is sokan osztják azt a nézetet, hogy az euró mindent drágábbá tett.

Az Európai Központi Bank időközben a bankjegyek lecserélést is tervezi, így a bankjegyek új dizájnjával kapcsolatos egyeztetések is megkezdődtek, melyről 2024-ben születhet döntés. Lagarde szerint az euró fizikai változata a jövőben is velünk marad ám az EKB a digitális euró létrehozását is fontolgatja, a többi központi bankhoz hasonlóan.

Noha a dollár globális tartalékvaluta státusza továbbra is töretlen és a jegybanki tartalékok 60 százalékát adja globálisan, az európai fizetőeszköz a második helyet szerezte meg, így a központi bankok számláinak 20 százalékát adja világszerte.

Az eurózóna még a nagy pénzügyi válságot követő adósságválságot is túlélte, amikor a Görögországból kiinduló adósságválság miatt a görögök mellett Írország, Portugália, Spanyolország és Ciprus is segítségre szorult. A görög gazdaság megmentése annyira jól sikerült, hogy a görög gazdaság azóta sem érte el a nagy pénzügyi válság előtti szintet és a munkanélküliség sem csökkent 15 százalék alá az országban a mentőcsomag óta.

Az eurózóna pénzügyminisztereinek közösen jegyzett cikke szerint az elmúlt két évtized értékes tapasztalatokkal szolgált. A koronavírus-járvány kapcsán az országok hatalmas gazdaságélénkítő programokat indítottak, amit az EKB kötvényvásárlási programja támogatott.

Az euró megerősítette alapjait az elmúlt két évtized során az Eurogroupot vezető ír pénzügyminiszter, Paschal Donohoe videóüzenete szerint és bizonyította, hogy képes szembenézi nagy kihívásokkal és krízisekkel.