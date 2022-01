Az Eurizon Asset Management Hungary szakértői szerint a világ tőkepiacainak az idén több szempontból is erős ellenszéllel kell számolniuk, ám a részvénybefektetések 2022-ben is tartogathatnak kedvező lehetőségeket. Az viszont biztos, csupán a részvényindexek lekövetése aligha hozza meg az elvárt hozamokat a befektetőknek, egyértelműen szükség lesz a szektorok közötti szelekcióra. A társaság befektetési alapjaiban kezelt vagyona tavaly év végére megközelítette az 524 milliárd forintot, ami 10,5 százalékos növekedést tükröz 2020 decemberéhez viszonyítva.

Csütörtöki sajtótájékoztatójukon elhangzott, az általuk kezelt CIB befektetési alapok közül tavaly és 5 éves időtávon a nyersanyag- és részvényalapok teljesítettek legjobban, ismét bizonyítva, hogy hosszabb távú megtakarítások tervezésekor érdemes magasabb kockázatot vállalni. Komm Tibor az Eurizon elnök-vezérigazgatója elmondta, a szép hozamok láttán a lakosság részéről ugyan nőtt az érdeklődés a befektetési termékek iránt, de változatlanul magasnak tartják a háztartási készpénzállomány alakulását.

Hajdu Egon befektetési igazgató szerint a globális makrogazdasági folyamatok láttán most már kijelenthető,

az amerikai központi bank tulajdonképpen hibát követett el azzal, hogy korábban az inflációban rejlő kockázatokat nem hangsúlyozta elég markánsan.

A szakértő úgy látja, az elkerülhetetlen monetáris szigorítást elnyújtva lett volna célszerűbb végrehajtani, amit a jelek szerint (tavaly az S&P 500 index átlagosan minden harmadik kereskedési napon új csúcsot döntött) a tőkepiacok gond nélkül toleráltak volna.

Fotó: Shutterstock

Az Eurizon várakozása szerint 2022-ben is a járványhelyzet és az infláció, illetve ezekhez kapcsolódóan a szűkös munkaerőpiac, az ellátásilánc-problémák és a szigorodó monetáris politikák lesznek a fő piacmozgatók.

A jelentős kockázatok ellenére is globális szinten 2022-ben enyhén trend feletti növekedést és kis mértékben csökkenő, de azért viszonylag magas szinten maradó inflációt várunk. A járványhelyzet várakozásunk szerint enyhül, a pandémia endémiává alakulhat, ami a termelésilánc-problémákon is enyhíthet az év második felében. A Fed-től négy kamatemelést, és év végén mennyiségi szigorítást is várunk

– emelte ki Hajdu Egon.

„Erős tehát az ellenszél a tőkepiacok, és már egyértelműen a részvénypiacok számára is, miközben idén vége lehet a nagy likviditással járó ingyenpénz korszakának. Mivel azonban várakozásunk szerint a gazdasági növekedés folytatódik, a vállalati eredmények is tovább nőnek, és összeségében a monetáris és fiskális politikák minden szigorítás ellenére is támogatók maradnak, (aminek jegybanki oldali bizonyítéka a megmaradó negatív reálkamat), ez a korszakváltás nem jelent általános részvénypiaci lejtmenetet, csak a korábbiakhoz képest más megközelítést igényel” – vélekedett a befektetési igazgató.

Jelentős kockázatok maradtak az árupiacokon, az olaj- és gáztermékekre a kereset nem látszik, hogy csökkenne, az árak alakulását pedig a súlyosbodó geopolitikai kockázatok teszik még kiszámíthatatlanabbá.

Az Eurizon szakértői a részvénypiacokon nem várnak visszaesést, hangsúlyozzák azonban a szelektív megközelítés fontosságát. Amíg a kötvények tartásával elérhető reálhozam változatlanul negatív, nem várható masszív tőkekiáramlás a részvénypiacokról. A részvények közötti szelekció különösen akkor elengedhetetlen, ha a befektetők 12-hónapra elvárt hozama magasabb a jelenlegi amerikai inflációs csúcsértéknél (7,4 százalék), valamint a 7-8 százalékra becsült globális vállalati eredménynövekedési kilátásoknál.

Hajdu Egon szerint a magyar tőkepiac most kevésbé vonzó, sokakat visszatarthatnak a romló makrogazdasági trendek. A magyar tőzsde így aligha lesz felülteljesítő a régióban, de különösebb lemaradástól sem kell tartani, annak tudatában, hogy az általában véve alulértékeltnek tartott európai részvénypiacnak jó éve lehet az idei.