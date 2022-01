Több mint két évvel azt követően, hogy nagyratörő tervekkel bejelentették, a Facebook által protezsált, Libra néven ismertté vált digitális fizetőeszköz eltűnhet a süllyesztőben – számolt be róla a The Verge.

A token kezelésére létrehozott Diem Association a kriptovaluta értékesítésének lehetőségeit vizsgálja, miután sikertelenül próbálta megpuhítani a szabályozó hatóságok ellenállását.

Fotó: Shutterstock

A Federal Reserve korábban sem volt azzal vádolható, hogy a kriptoeszközök nagy barátja lenne, és a Librával sem bánt kesztyűs kézzel. Nyomást gyakorolt a Diem banki partnerére, a Silvergate pénzintézetre, hogy álljon el a token bevezetésével kapcsolatos terveiről.

Amennyiben a Diem valóban eladja a digitális pénzt, az egyértelmű jele annak, hogy nincs benne továbblépési lehetőség.

Az eredeti, nagyszabású koncepció szerint a Libra egy olyan tokenné vált volna, amely mögött a világ különféle pénznemeiből összeállított kosár lett volna a standard,

de ezt az elképzelést a szabályozók azonnal elvetették. Ezt követően a koncepció leegyszerűsödött, és csak a dollárhoz kötötték volna az időközben Diem névre átkeresztelt digitális pénzt, de most minden jel arra utal, hogy ez a szcenárió sem fog megvalósulni.

A kudarc bizonyítéka az is, hogy az azóta már Meta névre hallgató Facebook is elhagyta a süllyedő hajót, a Librához létrehozott digitális pénztárcáját elindította egy másik tokennel, a Pexossal. Már év végén távozott a cégtől az a David Marcus is, aki a Libra-projekt egyik vezetője volt. Csapatának nagy része pedig már szintén nem áll a Meta alkalmazásában.