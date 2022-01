A Ryanair az elemzői várakozásoknál ötmillió euróval kisebb, 96 milliós veszteséget mutatott ki a tavalyi utolsó negyedévről.

Az Európában piacvezető ír fapados egy évvel korábban 306 millió eurós veszteséget könyvelt el, ám a pandémiát megelőző békeév, azaz 2019 utolsó három hónapjában viszont 88 milliós nyereséget ért el.

Fotó: Hans Lucas via AFP

A légi közlekedési szektor kilátásai továbbra is rendkívül bizonytalanok

– írják közleményükben –, de azért annyira nem, hogy a márciussal záruló üzleti évük meglehetősen laza tervszámain változtassanak. Vagyis marad a 250 és 450 millió euró közötti veszteségre vonatkozó előrejelzésük. A széles sáv egyértelműen annak a következménye, hogy az utasforgalom rendkívüli mértékben függ a járványhelyzettől.

A Ryanair ismét figyelmeztette részvényeseit, hogy minden további pozitív vagy negatív Covid-hír és az arra adott válaszok erősen befolyásolják üzleti tevékenységüket,

s a pandémia okozta válság lezárásáról egyelőre felelőtlenség volna beszélni. Az omicron vírusváltozattal kapcsolatos aggodalmak ugyanakkor kezdtek elhalványulni, ami jó jel a januárra tervezett utasforgalmát múlt év végén tízmilliósról 6-7 milliósra csökkentő Ryanairnél.

Abban reménykednek viszont, hogy a nyári csúcsszezonra kitisztul az ég, és a versenytársak által jelzett kapacitáscsökkentések végre a jegyárak emelkedéséhez vezethetnek.

A Ryanair ugyan mindig is jól bírta, sőt vezényelte a fapadosok árháborúját, de most már felfelé nyomuló árakat szeretne látni. Ehhez képest a magyar hátterű Wizz Air például a rekordveszteség mellett tovább mérséklődő jegyárakról számolt be múlt héten publikált negyedéves gyorsjelentésében, ami sok jót nem jelent. Iparági elemzők ezt a jegyárpolitikát a jelenlegi helyzetben igen kockázatosnak minősítik.

A légitársaság 31,1 millió utast szállított 2021 évzáró három hónapjában, szemben az egy évvel korábbi 8,1 millióval. Negyedéves bevétele 1,47 milliárd euróra nőtt a bázisidőszak 340 milliójáról. Örvendetes viszont, hogy a költségek a bevételnövekedési tempó kevesebb mint felével bővültek, de így is 1,59 milliárd eurót tettek ki. Mindez a források hatékonyabb felhasználására utal. Ez tükröződik a járatkihasználtság hetvenről 84 százalékra történt javulásában, ami persze még mindig messze van a Ryanairtől megszokott 95 százalék körül mozgó értékektől.