A blokkláncon végbemenő tranzakciókat elemző Chainanalysis csütörtöki jelentése szerint történelmi csúcsot döntött a digitális eszközökkel kapcsolatos bűnözés az elmúlt évben – írja a Reuters.

A bűnözéshez köthető kriptotárcákba érkező összegek 14 milliárd dollárig kúsztak fel, ami 80 százalékos növekedést jelent.

Fotó: DENNIS WONG / AFP

Ezek azok a tárcák, melyek a darkneten (a dark web vagy más néven a darknet, de hívják sötét webnek is, az internet azon része, amelyet nem indexelnek be a keresőrobotok – a szerk.) található piacokhoz, zsarolóvírusokhoz és csalásokhoz köthetők, és csupán a forgalom 0,15 százalékát jelentik az elemzés szerint, ugyanis összesen mintegy 15,8 trillió dolláros forgalom futott keresztül a blokkláncon tavaly, ami ötször magasabb az egy évvel korábbinál. Ugyanakkor a bűnözés jelenlétét a blokkláncon jól illusztrálja az amerikai adóhivatal (IRS) nyomozóegységének tavalyi tevékenysége is, mely szerint a szervezet 3,5 milliárd dollár értékben foglalt le kriptoeszközöket, ami az összes lefoglalás 93 százaléka volt. A Chainanalysis becslését árnyalja az is, hogy a korábbi évek illegális forgalmát is feljebb módosította, lévén több tárcáról csak később derült ki, hogy bűnözőkhöz köthető.

A kriptovaluták forgalmának növekedését a szektor által ígért gyors meggazdagodás és az intézményi befektetők megjelenése is hajtotta, noha ezen eszközök szabályozása továbbra is rendkívül gyenge és esetleges. A pénzügyi hatóságok Washingtonban és Frankfurtban a pénzmosási lehetőségek miatti aggodalmakat hangoztatják, ami a szektor szigorúbb szabályozásához vezethet, jóllehet a The Economist szerint az ágazat csak az amerikai szenátusban történő lobbizásra 5 millió dollárt költött a tavalyi év első kilenc hónapja alatt.

A Chainanalysis jelentése is kiemeli, hogy a bűnözés gátolhatja ezen eszközök szélesebb körű elterjedését. Az illegális tevékenységek növekedését 2021-ben elsősorban a decentralizált pénzügyekre – DeFI – szakosodott platformokhoz köthető lopások és csalások hajtották. Ezek az oldalak – melyek szabályozatlan biztosítási, hitel- és egyéb pénzügyi termékeket kínálnak – számos problémával rendelkeznek, a mögöttük futó hibás kódoktól az átláthatatlan igazgatásig.

A kriptoeszközökkel kapcsolatos lopások 2020 óta az ötszörösére, mintegy 3,2 milliárd dollárra nőttek tavaly, melyek 72 százaléka, mintegy 2,2 milliárd dollár köthető DeFi-oldalakhoz.

Az ilyen oldalakhoz kapcsolható csalások – mint a szőnyeg kirántásának nevezett, nem létező befektetést kínáló, ám később a pénzzel lelépő megoldások – összege még nagyobb volt, és 7,8 milliárd dollárra rúgott, ami 82 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A DeFi-platformok túlnyomó többsége – az NFT-khez hasonlóan – az ethereum blokkláncához köthető.

A kriptoeszközökhöz kapcsolódó problémák ellenére a Goldman Sachs legújabb, befektetőknek küldött hírlevelében arról ír, hogy a bitcoin értéke duplázódhat az elkövetkező öt év során. Úgy tűnik azonban, hogy a likviditásbőség szűkülése egyelőre a kockázatos eszközök számára az idei évben nem volt különösebben kedvező, így a vezető kriptovaluta is több mint 10 százalékot veszített értékéből az év eleje óta.