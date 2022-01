Nagybevásárlással indíthatja az évet a Mol, sajtóértesülések szerint ugyanis a magyar olajtársaság lehet a befutó a Lotos eladásra kínált 389 lengyelországi benzinkútjára, az akvizíciót pedig akár napokon belül be is jelenthetik.

A vételár reálisan 1,5-2 millió dollár lehet kutanként, a teljes tranzakció értéke nagyjából 600–800 millió dollár

– mondta a VG-nek Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője. Mivel a kiszivárgó hírek szerint nem volt nagy verseny a potenciális vevők között, a szakértő úgy véli, a magyar cég kedvező áron juthat jó minőségű, országos kúthálózathoz Lengyelországban. Bár a Lotos bizonyára nem a legerősebb forgalmú kútjaitól válik meg, ezzel együtt a magas kiskereskedelmi árrések és a jelentős nem üzemagyag-értékesítés is pozitívum a helyi piacon. További versenyelőny Pletser szerint a boltok vasárnapi zárvatartása is, amely a benzinkutakra nem vonatkozik Lengyelországban.

Fotó: NurPhoto via AFP

„Egy hatalmas méretű új piacra léphet be a Mol, ez pedig további bővülési lehetőségeket is megnyithat a magyar vállalat előtt” – értékelt lapunknak Nagy-György János, a KBC Equitas elemzője. Szerinte a mintegy 400 kútból álló hálózat megszerzésével hosszabb távon könnyebben tudná erősíteni jelenlétét a cég a térségben, akár a balti országokban és más régiós piacokon is megvetve a lábát.

Ha az akvizíció a kiszivárgott híreknek megfelelően lezajlik, a Mol csoport már a tizedik országra terjesztheti ki mintegy kétezer egységből álló kiskereskedelmi hálózatát, majdnem ötödével növelve kútjainak számát.

A 389 töltőállomás megszerzésével a negyedik legnagyobb szereplőjévé válna Lengyelországban a PKN Orlen, a BP és a Shell mögött. A magyar társaság csupán itthon és Horvátországban üzemeltet ennél több egységet.

A lehetséges felvásárlás jóval méretesebb a Mol tavalyi szlovéniai akvizíciójánál is, amelyben 120 kutat vett át 301 millió euróért a Petroltól. A lapunk által megkérdezett szakértők szerint a finanszírozással valószínűleg így sem lesz gond, a társaság pénzügyi helyzete ugyanis stabil, és kötvényeket is kedvező feltételekkel tud kibocsátani. Kérdés viszont, hogy a tőkeberuházásokra a következő években jelentős összegeket fordító társaság osztalékfizetési képességét miként érintené egy újabb nagy értékű tranzakció.

„A szóban forgó beruházás az idén fizetendő alaposztalékot nem veszélyeztetné, az esetleges rendkívüli részvényesi juttatás mellőzése vagy csökkentése azonban indokolható lehet egy ilyen akvizíció mellett” – hangsúlyozta Nagy-György János. Pletser Tamás optimistább, szerinte a tavalyi rekorderedményből és bőséges cash flow-ból a 100 forintos alaposztalékot akár részvényenként 50 forint rendkívüli kifizetéssel is megtoldhatja a Mol a szóban forgó felvásárlástól függetlenül.

A Lotos uniós versenyjogi előírások miatt kénytelen megválni eszközeinek egy részétől. A társaságot a tervek szerint a helyi piacvezető PKN vásárolná meg, az Európai Bizottság (EB) viszont csak bizonyos feltételekkel járult hozzá a lengyel piac két meghatározó energiaipari szereplőjének fúziójához. A Lotos kúthálózatának 80 százaléka mellett a gdanski olajfinomító 30 százalékos részesedését is értékesítenie kell versenyjogi megfontolásokból. Az utóbbira a világ legnagyobb olajtermelőjének számító Saudi Aramco lehet a vevő a Radio Zet lengyel kereskedelmi csatorna meg nem erősített információi szerint. A megállapodás még a héten esedékes, mivel pénteken jár le a két stratégiai eszköz értékesítésére megadott végső határidő, amelyet korábban két alkalommal is meghosszabbított az EB.