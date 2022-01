A remény, hogy az enyhébb betegséget okozó omikron-vírusvariáns gyorsan elhozza majd a pandémiás időszak végét, már a múlt héten is fellendítette a nyitási részvények árfolyamait, főként Európában. Elsőként az utazással kapcsolatos részvényeket érdemes megemlíteni, így a német utazásszervező TUI-t, a spanyol hottelláncot, a Meliát vagy az autópályák melletti éttermeiről ismertté vált Autogrillt.

Fotó: Shutterstock

Óvatosabban bánnak a kereskedők azokkal a papírokkal, ahol a megváltozott fogyasztói szokások és tartósnak vélt aggodalmak komolyabb bevételeróziót hozhatnak.

A belga Kinepolis moziüzemeltető és a hatalmas tengerjáró kirándulóhajó-flottát üzemeltető Carnival azért nem tudott csatlakozni a ralihoz, mert a profiljukat képező, korábban biztonságosnak vélt tevékenységek talán még sokáig nem jönnek újra divatba. Felemás a légitársaságok helyzete is. Egyrészt a most tavaszra várt légi forgalmi fellendülés ígérete lökést adott az árfolyamoknak, de a nagy hitelállománnyal rendelkező, problémás óriásvállalatoknál a befektetők újabb tőkeemeléseket valószínűsítenek.

Meghatározó tényezőt jelent a gazdaság újranyitása az olajpapírok számára is, itt a magas infláció miatt előbbre hozott kamatemelési várakozásaik is fűtik a ralit. Az általában magas osztalékhozammal rendelkező kitermelők számára ideális környezet állna elő, ha a szektor kilátásait kizárólag ez az egy faktor határozná meg. Az OPEC és más politikai döntéshozók viselkedése, a kitermelési és középtávú beruházási problémák és a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése azonban nagyban árnyalja a képet.

Egyre több elemzőház hívja fel a figyelmet arra, hogy a korábban elfeledett és problémás európai pénzügyi szektor lehet a nyitási rali valódi nyertese. A bankok a járvány visszahúzódásával nemcsak visszatérhetnek korábbi részvény-visszavásárlási és osztalékpolitikájukhoz, hanem kompenzálhatják is befektetőiket a korábbi szűk hét esztendő miatt. A megélénkülő, fiskális politikával támogatott gazdasági környezet segít a hitelezés fellendítésében, a nem teljesítő hitelek arányának csökkentésében. A 2023-ra várható monetáris szigorításra talán kicsit korán, de már most készülnek a befektetők az eurozónában, az Egyesült Királyságban pedig már meg is kezdődött a kamatemelési ciklus.