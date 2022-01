A tavalyi év egyértelműen a részvénykitettséggel rendelkező befektetőknek kedvezett, hiszen a világ 91 vezető részvénypiaci indexéből csupán nyolc nem tudott a pozitív tartományban végezni – értékeltek negyedéves stratégiai elemzésükben a Raiffeisen Bank szakértői. A BUX index alakulásáról kifejtették, a legutóbbi (harmadik negyedéves) gyorsjelentések az esetek többségében felülmúlták az elemzői várakozásokat, olyannyira, hogy sok befektetőt profitrealizálásra késztettek.

Azonban a benzinárak majd a hitelkamatok befagyasztása erősen sújtotta a két legnagyobb súlyú indextagot (Mol, OTP), s ezzel volt magyarázható, hogy a BUX index 10 százalékpontnyira elmaradt október végi rekord szintjétől az év végén. Ezt az alulteljesítést azonban korrigálhatja a magyar tőzsde az év első 3 hónapjában – vélik a bank elemzői.

Az OTP Bankkal kapcsolatban évekig az akvizíciós hírek mozgatták az árfolyamot. A Raiffeisen elemzői úgy számolnak, hogy a vezető magyar pénzintézet továbbra sem tervez nyugat-európai befektetéseket, marad a régiónkban, illetve a volt Szovjetunió országaiban. Ez alól csak egy kínai megjelenés lehet kivétel, ahol nem is bank felvásárlás a cél, inkább speciális struktúrában tervezik megvetni a lábukat. Az OTP 2014 óta több mint száz bankot világított át és 9 országban 12 pénzintézetet vagy portfóliót vásárolt meg. A fő terjeszkedési politika, hogy tőkeemelés nélkül tudják azt végrehajtani. Ezért is mondhatta azt Csányi Sándor, hogy a szlovén és üzbég bank és a legutóbbi albán bankvásárlás után kicsit lassíthatnak az akvizíciós ütemen. Ez persze nem azt jelenti, hogy a rendkívül kedvező lehetőségeket nem használják majd ki.

Fotó: KALLUS GYÖRGY / VG

Az OTP részvényeket olcsónak tartja a Raiffeisen, különösen P/E alapon. A 2022-re várt profittal számolva csupán 10,3-as P/E ráta adódik, aminél alacsonyabb értékkel a régióban csak két pénzintézet rendelkezik, de mindkettejüknek kisebbek a profitnövekedési kilátásai. Evvel szemben P/BV alapon az OTP már évek óta magasan árazott papír, amely az európai bankrészvények között az egyik legmagasabb szorzón forog. Itt viszont figyelembe kell venni, hogy a bank saját tőke arányos megtérülése (ROE) kiemelkedően magas a kontinensen, így máris nem tűnik túlzónak az 1,6-os P/BV érték.

Fotó: Mol

A Mol fennállásának egyik legerősebb negyedévét tudhatta maga mögött. Az elemzői várakozásokat is messze felülmúlta az energiaipari óriás, majd hidegzuhanyként érte a vállalatot és a piaci szereplőket a kormány november 15-étől három hónapra 480 forinton rögzítette a normál benzin és a gázolaj árának felső határát. Az ár maximalizálása csökkentheti a Mol negyedik negyedévi EBITDA szintjét, de a fogyasztói szolgáltatások szegmens csak 20 százalékát teszi ki a csoportszintű EBITDA-nak – mutattak rá a Raiffeisen elemzői. Az olajipari cégek részvényeinél leginkább figyelt EV/ EBITDA mutató alapján a Mol továbbra is alacsonyan árazott, igaz, az elemzők nem is számítanak érdemi EBITDA-növekedésre a következő években. P/E alapon is nyomott árazáson forog a papír, ami részben indokolható is azzal, hogy az elemzők profitcsökkenésre számítanak a következő években.

Az értékeltségi mutatók alapján nem drágák a Richter részvényei sem, amelyek 11,9- szoros 12 havi előretekintő P/E rátán forognak, a legközelebbi szektortársakhoz képest jelentős, mintegy 30 százalékos diszkonttal. Az EV/EBITDA értékeltségi mutató is ugyanezt támasztja alá.

A magyar blue chipek közül hagyományosan a Richter szempontjából van a legnagyobb jelentősége a forintárfolyam alakulásának. A Raiffeisennél úgy vélik, hogy az év második felében 360 körüli euró/forint árfolyamra lehet berendezkedni, ehhez azonban szükség van arra, hogy 2022-ben valóban véget érjen a koronaválság.