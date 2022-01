Nem zárta rosszul a decembert a Delta Air Lines, az árfolyam ugyanis a 33-34 dollár közeli mélypontokról felpattanva közel 20 százalékot tudott erősödni a hónap során. Látni kell, hogy a pesszimizmus már igen jelentőssé vált a légitársaságok esetében november vége felé, az omikron variáns megjelenése pedig értelemszerűen nem tett jót a piacoknak sem.

Ugyanakkor látszólag a fertőzés esélye ugyan nagy, de talán a tünetek enyhébbek lehetnek a variáns tekintetében, így a tömeges immunizációra is jókora esély nyílik. Ez a társadalom-, és a gazdaság normalizálódására nézve kedvező lenne, nem csoda, hogy a kötvényhozamok is jókora erősödést mutatnak az elmúlt hetekben.

Fotó: NurPhoto via AFP

A légitársaságok is profitálhatnak ebből a trendből, mivel

a normalizálódó járványhelyzet a turizmus gyorsabb helyreállásához is vezethet.

Korábban többször is várták már a befektetők a javulást, azonban 2021 végül az oltások ellenére sem lett igazán erős. Emiatt 2022-re már valamivel optimistábbak lehetnek a befektetők, főleg a mostani árfolyamszinteken.

Látni kell, hogy

a Delta árfolyama is jelentősen el van még maradva a tavalyi csúcsoktól, tavasszal 50 dollár felett is járt a papír, de még ősszel is állt 45 dolláron.

A 40 dollár fölé erősödő papír viszont technikailag is egyre jobban fest, a fundamentumok javulásával pedig lendületbe kerülhet a Delta Airlines részvénye.

Könnyen lehet az is, hogy ha a kamatszintek tovább erősödnek, akkor a piacon némi rotáció kezdődik ismét a „value” részvényekbe, és nem csak a bankok vagy energiaipari cégek, hanem valamennyi légitársaság fókuszban lehet. Az persze kockázat, hogy az olajárak egyelőre nincsenek alacsonyan, és a finanszírozási költségek növekedése sem feltétlenül a legkedvezőbb. Ugyanakkor a nagyobb utasforgalmi adatokkal már lehetőség nyílna az árakkal történő reakcióra is, így a bevételi oldal is tudna részesedni a pozitív trendekből.

Összességében tehát erősek a szektor kilátásai 2022-re, miközben a Delta Air Lines technikailag sem fest rosszul. Első körben a 45 dolláros szintnél vannak ellenállások, de az 50 dolláros szintek elérése sem tűnik lehetetlennek.