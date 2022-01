Új szolgáltatással igyekszik a kisvállalkozások kedvében járni az Apple, melynek keretében azok az iPhone-t is használhatnák fizetési terminálként – írja a Bloomberg.

A társaság nagyjából a kanadai Mobeewave 100 millió dolláros kiadást jelentő felvásárlása óta dolgozik a megoldáson, mely lehetővé tenné a hitelkártyák elfogadását a telefonok NFC csipjének segítségével, melyet az Apple Pay jelenleg is használ. A Mobeewave már a felvásárlást megelőzően dolgozott ki hasonló technológiát.

Jelenleg ahhoz, hogy az árusok az iPhone segítségével fogadjanak fizetéseket, további fizetési terminálra van szükség, melyek Bluetooth kapcsolattal kommunikálnak a telefonnal. Az új szolgáltatás ezen eszközök használatát teszi szükségtelenné.

Fotó: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE / AFP

A döntés az iPhone segítségével működő fizetési szolgáltatókra is hatással lehet, mint amilyen például a Block Inc. alá tartozó Square. Ha az Apple megengedi, hogy mindenféle alkalmazás használja az új technológiát, akkor a Square továbbra is fogadhatja az Apple eszközein keresztül futó fizetéseket, azonban ha az új megoldás az Apple Pay vagy egy újabb, az óriásvállalathoz tartozó fizetési rendszer használatát követeli meg, az közvetlen versenytársa lehet a Square-nek.

Az alkalmazást birtokló Block részvényei a piacok nyitásakor 3,4 százalékot zuhantak, míg az Apple részvényei 2,1 százalékot erősödtek.

Az egyelőre nem világos, hogy a megoldás az Apple Pay része lesz-e, ám a vállalaton belül az ezen dolgozó csapat ugyanúgy a társaság fizetési szolgáltatásokhoz tartozó részlegén dolgozik a Mobeewave felvásárlása óta. Egyelőre azt sem tudni, hogy az Apple szándékozik-e más fizetési szolgáltatókkal együttműködni a lehetőség elindításával kapcsolatban, vagy önállóan lép.

A funkció a következő hónapok szoftverfrissítése kapcsán válhat élessé, például az új operációs rendszer, az iOS 15.4 érkezésével. Ennek a bétaverziója a közeljövőben érkezhet, amit tavasszal követhet a végleges változat. Mindez egybeeshet a társaság további terveivel, így a márciusi vagy áprilisi indulással tervezett iPhone SE és az 5G-re is képes iPad Air és a társaság új processzorával felszerelt Mac-ek megjelenésével.

Az Apple az utóbbi időben igyekszik egyre nagyobb teret kihasítani a fizetési megoldások piacából, így például 2019-ben elindította az Apple Card-ot az Egyesült Államokban, majd az ehhez kapcsolódó eszközöket is abban az évben. Az Apple Cash két ember közötti fizetési megoldásokat tesz lehetővé és az Apple Pay a vásárolj most, fizess később megoldások implementálásán is dolgozik.

Az iPhone nem az első telefon lenne ezen képességekkel, a Mobeewave-et a felvásárlás előtt támogató Samsung telefonjain a hitelkártyák elfogadása 2019 óta lehetséges.