A Tesla a tavalyi rekordmennyiségű, 936,1 ezer értékesített járművének köszönhetően állva hagyta az elemzőket, s most ugyanezt tette a negyedik negyedéves pénzügyi adatainak ismertetésekor. A világ legértékesebb tőzsdén jegyzett járműgyártója újabb bevételi rekordot produkált: a 2020-as év záró negyedében elért 10,74 milliárd dollár után most 17,72 milliárd dollárt mutattak ki a gyorsjelentésükben. A Refinitiv elemzői konszenzusa leparkolt 16,57 milliárd dollárnál.

Fotó: AFP

Még pazarabb a Tesla nyereségmutatója, amely több mint nyolcszoros növekedést jelez: a 2020 utolsó negyedévében regisztrált 270 millió dolláros adózott eredményt 2,32 milliárd dollárra sikerült felhizlalnia az Elon Musk alapító-vezérigazgató által dirigált Teslának, amelynek sikerét az innovatív megoldásokon kívül főként annak köszönheti, hogy versenytársaival ellentétben jól kezelte a globális autógyártást hosszú ideje visszatérően megbénító alkatrész- és csiphiányt. A cég ahol csak tudta, kiváltotta a csipeket más, szoftveres megoldásokkal is mérsékelni tudta félvezető igényeit. A Tesla hatékonyságát jól jellemzi, hogy egy év alatt 5,4 százalékról 14,7 százalékra turbózta fel az üzemi marzsot, ami szektorszinten is kimagaslónak számít. Ahogy a Tesla 17,6 milliárd dollárra gyarapodott likvid tartalékai is.

Az elektromosautó-gyártó számára 2022 is sikerévnek ígérkezik, a texasi Austinban és a Berlin melletti Grünheidében is termelésbe áll az új Gigafactoryjuk, amelyek belépésével – papíron – a duplájára nő a társaság gyártókapacitása. A termelés azonban lépcsőzetesen indul, így az idei évben az 1,4 millió darabos járműértékesítés látszik reálisnak. Elemzésében ezt a Tesla hitelbesorolását hétfőn két fokozattal javító Moody’s is így látja. A menedzsment ugyanakkor óvatosságra int, a beszállítási problémát szerintük folytatódhatnak az idén is, ami kockázati tényezőként ott lebeg majd továbbra is a fejük fölött.

Mint közleményükben írják, gyáraik emiatt várhatóan nem tudnak majd teljes kapacitással a működni a következő időszakban. Az austini üzemükben a Model Y városi terepjáró (SUV) gyártását valamikor az év vége felé fogják tudni megkezdeni, az engedélyek beszerzésétől függően. A karácsonyi szezonban viszont reményeik szerint már átvehetik első megrendelőik az itt gyártott villanyautójukat.

Grünheidében is engedélyre várnak, ott környezetvédelmi aggályok eloszlatása után talán már februárban indulhat a gyártás. Maga a Gigafactory gyakorlatilag az utolsó csavarig összeállt, nem ezen múlik a start időpontja. Kényszermegoldásként a Tesla a kaliforniai óriásgyárában próbálja a csúcsra járatni a termelést és maximálisan kihasználni a 600 ezresre felfejlesztett gyártókapacitást.

A Tesla rekordjai előre kalkulálhatóak voltak a január elején ismertetett 2021-es, a terveket felülíró termelés- és értékesítési adatokból, így a piac ezúttal inkább az említett rizikófaktort árazta, 2,7 százalékkal lejjebb küldve a részvényárfolyamot a szerdai New York-i tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben.