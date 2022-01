Csalódást keltett előfizetői táborának bővülésével a Netflix, a streamszolgáltató a tavalyi negyedik negyedév során csak 8,28 millió új előfizetőnek örülhetett, miközben a Refinitiv elemzői 110 ezerrel magasabbra tették a mércét. Érdekesség, hogy a maga a Netflix a negyedik negyedévnek 8,5 millió bővülési tervvel vágott neki októberben, s akkor az elemzők voltak a pesszimistábbak, a maguk 8,36 milliós várakozásukkal, amit időközben 8,39 millióra módosítottak. Globálisan 221,8 millió előfizetővel rendelkezett december végén a piacvezető Netflix, amelynek befektetői megítélésében minden filmsorozatnál és bombasikernél fontosabb, mennyire tudta tartani megszerzett előnyét a rohamos léptekkel feltörő riválisokkal szemben.

Fotó: Shutterstock

A Disney+, a Hulu, az Amazon Prime, az HBO Max, az Apple TV és a Peacock pedig folyamatosan szívják el a levegőt a Netflix elől. A konkurenciaharc egyre élesebb, emellett a pandémia visszaszorulásával párhuzamosan újra elérhetővé váló szórakozási lehetőségekkel, mint nézőelszívó faktorral is számolniuk kell, igaz ezzel az iparág valamennyi szereplője szembesül. A társaság a pandémia első évében a karanténnel jellemzett időszakban, amikor a mozik is zárva voltak, 36 milliónál is több előfizetőt nyert meg magának, tavaly viszont a járvány szorításának enyhülésével csak 18,2 millióval bővült a tábor. Elemzők szerint a helyzet idén konszolidálódhat, és a pandémiát megelőző békeévek egyenletes, 20-25 millió körüli éves növekedési tempója térhet vissza.

Vagyis Észak-Amerikában az se, mivel a Netflix a múlt héten 10 százalék körüli mértékben emelte egyesült államokbeli és kanadai előfizetőinek hozzáférési díjait, amit az eddig tapasztaltak szerint várhatóan lenyelnek majd a kedvenc sorozataikról szezon közben lemaradni nem óhajtó nézők. Ez azt is jelenti, hogy Amerikán kívül kell majd terjeszkednie a Netflixnek, amely bízhat az új Ozark, Bridgerton és a Stranger Things sorozatok valamint a három részes Kanye West dokumentumfilm-sorozat sikerében. A Netflix az első negyedévre csupán 2,5 millió új előfizető megszerzését látja reálisnak, miközben a piaci konszenzus 5,9 millióról szól. Ezt a részvényesekhez írt levelükben egyrészt az omikronnal visszatérő világjárvány súlyos mellékhatásaival, másrészt azzal indokolják, hogy egyes régiókban, mint Latin-Amerikába, a gazdasági felpattanás jelentős csúszásban van, s ezt ők is megérzik.

A Netflix 7,71 milliárd dolláros negyedik negyedéves bevételével telibe trafálta az elemzői várakozásokat, míg az 1,33 dolláros korrigált részvényenkénti eredménnyel (EPS) kenterbe verte a 82 centnél leragadt elemzői konszenzust. Az adózott eredmény 12 százalékkal, 607 millió dollárra nőtt. Nőhetett volna jobban is, azonban a gyártási költségek a negyedévben elkészült szuperprodukciók miatt elszálltak, 25 százalékkal, 5,24 milliárd dollárra gyarapodtak, egyszersmind 14,4-ről 8,2 százalékra amortizálva az üzemi marzsot. Ezt az első negyedévben visszahozzák a 22,3 százalékos szintre, ami már közel jár a tavalyi év első felét jellemző 24-27 százalékos marzshoz. A bevételt az egy évvel korábbinál tíz százalékkal magasabbra, 7,9 milliárd dollárra tervezik, míg az adózott eredménynél 15 százalékkal kisebb összeggel, 1,3 milliárd dollárral kalkulálnak.

Az első negyedévre vonatkozó gyatra előrejelzésüknek súlyos következményei voltak, a hirtelen jött eladási hullám 20 százalékkal roppantotta meg az árfolyamot a piaczárás utáni elektronikus kereskedésben. Ezzel egyszersmind 45 milliárd dollárral 180 milliárd dollárra zuhant a Netflix piaci értéke.