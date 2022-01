Amikor az azóta is ismeretlen Satoshi Nakamoto közzétette a bitcoinról szóló javaslatát, majd később az annak működtetését szolgáló szoftvert, az egyik fő erénye az új digitális pénznek az lett volna, hogy független az államtól és a központi bankoktól, árfolyamát ezek a szereplők nem tudják manipulálni.

Ugyancsak fontos szerepet kapott és hasonló célt szolgált a bitcoinok programozott szűkössége is, mely azóta sem változott, bitcoinból továbbra sem létezhet 21 milliónál több darab – leszámítva persze a kezdeti időket, amikor egy hibát kihasználva 2010-ben két címre is 92 milliárd bitcoin érkezett, igaz ezt a hibát gyorsan javították és a blokkláncnak ezt a tranzakciót tartalmazó ágát elhagyták.

A hőskor

Az azonban már a kezdetektől vitatott, hogy az elektronikus fizetőeszköz árfolyama mentes a manipulációtól, különösen azért, mert eleinte a bitcoin dollárra váltását főként egyetlen kriptotőzsde, az azóta csődbe ment Mt. Gox intézte, amit azonban többször is feltörtek. Csődje előtt a kriptotőzsde kereskedő robotok segítségével elérte, hogy a kriptovaluta árfolyama 2013. november 30-ára elérje az akkori csúcsot, több mint 1100 dollárt, amit aztán csak 4 évvel később ért el újra.

Azóta a bitcoin és klónjai egyértelműen megérkeztek a fősodorba, ám a kriptodevizák szárnyalása rendkívül sokat köszönhet az úgynevezett stabil coinok létrejöttének, melyek közül a legnagyobb a tether. Ezek az eszközök szintén a különböző blokkláncokon mozognak, ám kibocsátásuk egy céghez kötődik, mely

azt ígéri, hogy minden egyes tether (USDT) mögött a cég számláján 1 valódi amerikai dollár található fedezetként.

Ez lehetővé teszi, hogy az amerikai bankkapcsolattal nem rendelkező, különböző egzotikus helyeken – gondoljunk itt a Brit-Virgin szigetekre, a Kajmán-szigetekre vagy épp Panamára – bejegyzett tőzsdék is képesek legyenek a kriptoeszközeiket dollárért (vagyis majdnem dollárért) kínálni. Ezeknek az eszközöknek az egyre növekvő mennyisége a likviditást is bővíti a kriptopiacokon, miközben kétséges, hogy valóban áll-e mögöttük fedezet. Ám mielőtt rátérnénk ezen eszközök születésére, tegyünk egy kis kitérőt és ismerjük meg a Tether testvérvállalatának történetét.

A Bitfinex születése

Mindenesetre még mielőtt elbukott volna, a Mt. Gox több versenytársat is kapott a pénzváltás területén, ezek egyike volt a Bitfinex, mely azóta is az egyik legnagyobb a kriptotőzsdék között. A céget 2013-ban alapította Raphael Nicolle, aki előszeretettel hirdetett magas hozamú befektetési programokat a korai bitcoin fórumokon.

Ezeket a lehetőségeket a köznyelvben leginkább piramisjátéknak szokták leírni,

ám Nicolle LinkedIn profilja alapján azóta már otthagyta a céget. Annak vezetését Giancarlo Devasini – aki azóta is a cég pénzügyi vezetője – és JL Van Der Velde – aki azóta is vezérigazgató – vették át. Devasinit mind a Financial Times, mind a Bloomberg a cég és testvérvállalata, a Tether valódi vezetőjeként írja le.

Giancarlo DevasiniFotó: Twitter

Devasini nem pénzügyi területen kezdte pályafutását és idősebb is a legtöbb kriptorajongónál, hiszen 1964-ben született. Eredeti szakmája orvos volt, és miután végzett a milánói egyetemen, plasztikai sebészként kezdett el dolgozni. Az orvos azonban nem volt boldog a munkájával, mint később elmondta, szinte csalásnak, a szeszélyek kihasználásának érezte azt. Különösen nagy frusztrációval töltötte el, amikor egy nőt nem tudott lebeszélni arról, hogy lekicsinyítse a melleit.

Az orvosi szakmát így két év után maga mögött hagyta, ám jelenlegi munkáltatója, a Tether szerint a problémát az jelentette számára, hogy félt, a páciens később megbánja tettét és a szóban forgó műtétet nem ő végezte el.

Az orvosi pályát maga mögött hagyva Devasini elektronikai cikkekkel kezdett kereskedni, mely 1996-ban egy peren kívüli megállapodáshoz vezetett a Microsofttal, melynek keretében

az egykori sebész 100 millió lírát (mintegy 65 ezer dollárt abban az időben) fizetett a hamis szoftverek árusításának kárpótlásaként.

2006-ban az egyik cége 1575 memóriacsipet vásárolt egy brit vállalattól. 2016-ban egy brit adóügyi bíróság a tranzakciót, egy Devasinit nem érintő ügyben több másik ügylettel, adócsaláshoz kötötte, melynek során az értékláncban eltűnik valamelyik szereplő. 2010 márciusában Devasini egy Monacóban bejegyzett cégét, a Perpetual Action Group-ot kitiltották egy használt elektronikai cikkek adásvételét bonyolító oldalról a Tradeloopról. Egy hónappal korábban egy amerikai ügyfele panaszt nyújtott be, hogy 2 ezer dollár értékű memória helyett egy nagy fakockát kapott a cégtől. A Tether szerint az orvos 2008-ban eladta a céget, amit később 2009 végére módosított, miközben a Tradeloop fórumain továbbra is válaszolt a panaszokra még 2010-ben is.

Mindenesetre a 2008-as pénzügyi válság és következményei megviselték Devasinit is, aki 2009-ben egy rövid életű étel-házhozszállítással foglalkozó céget hozott létre Delitzia néven, és ebből az időből maradt fenn róla egy videó is, ahol egy kerti törpével az asztalon rizottót készít az erkélyén. Röviddel ezután rátalált a bitcoinra és 2013-ban csatlakozott is a Bitfinexhez.

A dollárhoz kötött kripto

A kitérő után térjünk vissza a Tether létrejöttéhez. Az ötlet, mely szerint létre kellene hozni egy dollár által fedezett, arra bármikor átváltható eszközt a blokkláncon először 2014 júliusában jelenik meg a Wall Street Journalban, az ötlet mögött pedig Brock Pierce, Craig Sellars, Reeve Colins, és William Quigley állnak. Közülük Brock Pierce a Kerge kacsák című filmből lehet ismerős, ahol az Emilio Estevez által játszott szereplő gyerekkori mását alakította. A színész ellen szexuális erőszak kapcsán pert is indítottak, ám ezt később visszavonták. Ugyanakkor könnyen lehet, hogy maga is áldozata volt hasonlónak, hiszen 2000-ben egy elítélt szexuális ragadózóval együtt tartóztatták le Marbellán, akihez 17 éves korában költözött be.

Brock PierceFotó: MARVIN RECINOS / AFP

Mindenesetre az ötletből végül létrejött cégként is a Tether, amit a Bitfinex stratégiai vezetője, Phil Potter és Devasini alapítottak.

Az első tether 2014 október 6-án jelent meg a blokkláncon.

Azt a kérdést, hogy a kripto-ideológia szerint gonosz jegybanki pénzhez kötött eszközre miért van szükség, nyugodtan engedjük el. Ezek az eszközök nem a konzisztenciáról szólnak, hiszen ahogy azt az előbb fizetőeszköz, majd digitális arany, majd infláció elleni védelem, majd ki tudja még miként hirdetett bitcoin esetében is látjuk, ez nem fontos szempont.

Feltörik a Bitfinexet

Noha ekkoriban a Bitfinex és a Tether közötti kapcsolat nem volt ismert, elkezdődtek a problémák, melyek közül az első 2015-ben történt, amikor a tőzsde tárcájáról leemeltek 1500 bitcoint, ám ez nem jelentett problémát. 2016-ban azonban a Bitfinex a határidős és árupiaci felügyelettel kötött peren kívüli megállapodást. Az ügy fontos eleme volt, hogy a cég által kínált határidős ügyletek során nem történt meg a bitcoinok „fizikai szállítása”, amit egy újabb, ezek tárolására alkalmas tárca segítségével igyekeztek megoldani. Azonban később ezt a tárcát is feltörték, és

ekkor már 119,756 bitcoin tűnt el,

amit a cég a felhasználókra kényszerített 30,67 százalékos leírással oldott meg, melyért cserébe BFX nevű zsetont bocsátott ki. A felhasználók ezt vagy a cég részvényeire válthatták, vagy várniuk kellett a kárpótlásra. Sokan éltek a részvényopcióval és így veszteségeik ellenére a vállalat hangos támogatóivá váltak, míg végül 2017 márciusában az opcióval nem élők is megkapták a kártérítést.

Azonban pont ugyanebben az időben a Bitfinex és a Tether elveszítette banki kapcsolatait, mivel a Wells Fargo megszüntette velük az együttműködést. A Bitfinex a Brock Pierce által alapított, Puerto Ricóban bejegyzett Noble Bankhoz került,

a Tether azonban hónapokig bank nélkül működött, forrásait a vállalat jogászának, Stuart Hoegnernek a számláján tárolva,

ez azonban töredéke volt a forgalomban lévő zsetonjainak. Miután ismét sikerült bankszámlához jutniuk, a pletykák elaltatása céljából auditot is ígértek, ami azonban az azóta eltelt 4 és fél év alatt sem valósult meg. 2017 szeptember 15-én azonban egy pillanatképet hajlandó volt igazolni a Noble Banknál lévő számlájukról a Friedman LLP. Ugyanezen a napon több százmillió dollár érkezett a Bitfinextől a Tether számlájára, így sikerült a fedezet látszatát fenntartani.

A banki kapcsolat hiánya miatt azonban a két cég gyakran szorult mindenféle kerülő út használatára, melyek közül az egyik a Crypto Capital Corp. nevű panamai cég volt, melyre

szerződés nélkül bíztak 1 milliárd dollárt.

A panamai vállalat azonban jogi problémákba ütközött és több vezetőjét is letartóztatták, többek között a kolumbiai drogkartellek számára végzett pénzmosásért. 2018 nyarától a cég nem válaszolt a Bitfinex és a Tether vezetőinek a kéréseire sem. Több százmillió dollárt vesztett ekkor a Bitfinex. A kriptotőzsde a likviditási gondjait a Tether forrásainak igénybevételével oldotta meg, ami viszont a cég által kibocsátott stabil coinok mögötti fedezet hiányát okozta, amiből 2019 márciusában hitelmegállapodás is született a két cég között, melyet mind a két cég részéről ugyanazok írtak alá.

A New York-i ügyészség

Mindez a New York-i ügyészség figyelmét is felkeltette, az ügy végül 2021 februárjában peren kívüli megállapodással ért véget, melynek keretében a két cég 18,5 millió dollár büntetést fizetett és a Tether vállalta forrásainak negyedévenkénti nyilvánosságra hozatalát. Ezekből leginkább az derül ki, hogy a stabil coinok hátterében elsősorban közelebbről meg nem nevezett, úgynevezett kereskedelmi papírok állnak. Ezek általában rövid lejáratú fedezetlen hitelek, melyek a pénzpiacokon forognak. A Financial Times írása szerint a Tether a hetedik legnagyobb birtokosa az ilyen típusú befektetéseknek, ám a piac szereplői mégsem találkoztak a vállalattal. Igaz a lap írásának idején érthető, hogy a Wall Street szereplői nem futnak össze a céggel, lévén ekkor már érvényben van a megállapodás a New York-i ügyészséggel, mely a cég és az állam polgárai, valamint az ottani vállalatok közti kapcsolatot is tiltja.

Mindeközben a cég által kibocsátott dollárok – a Tether euróban és jüanban is bocsát ki stabil coint – a harmadik legnagyobb kriptóvá váltak a CoinMarketCap adatai alapján, több mint 78 milliárd dolláros értékkel, a tranzakciók kétharmadánál az egyik oldalt adva a digitális eszközök piacán. Különösen érdekes, hogy a cég által forgalomba hozott USDT-k és a bitcoin árfolyamának tavalyi robbanása milyen erőteljes korrelációt mutat. 2021 első felében mintegy 40 milliárd dollár értékben nyomtatott USDT-t a Tether, mely azóta több versenytársat is kapott. A versenytársak közül a legnagyobb az USDC nevet viselő zseton, ami mögött többek között a tőzsdén is jegyzett Coinbase is áll és mely mára az ötödik legnagyobb kriptóvá vált, miután közel 50 milliárd dollár értékben hoztak létre USDC zsetonokat. Az USDT-vel kapcsolatos rendellenességek a különböző bitcoin ETF kérelmek tőzsdefelügyeleti elutasításának indokaként is előkerülnek. Ezen eszközök segítségével a kriptók világában is lehetségessé válik a pénznyomtatás, hasonlóan a hagyományos valutákhoz, ám itt emögött mérsékelten ellenőrzött magánvállalatok állnak a központi bankok helyett.