Jóváhagyta a szlovén versenyhivatal az Avto Aktiv tranzakciót: így az AutoWallis tulajdonába kerülhet Szlovénia jelentős autókereskedőjének a tevékenysége és a kapcsolódó ingatlanjai. Az akvizíció fontos mérföldkő az AutoWallis csoport történetében, mivel az Avto Aktiv árbevétele az eddigi tranzakciók között is jelentősnek mondható, megközelíti a társaság 2021-ben várható árbevételének 10 százalékát. A növekedési stratégiának megfelelően így tovább bővül a csoport nemzetközi kiskereskedelmi tevékenysége, melynek célja, hogy a régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója legyen. Az AutoWallis-nak nem ez volt az első akvizíciója Szlovéniában: a vállalat 2020-ban vette át az ország legnagyobb, egyben Ljubljana egyetlen BMW márkakereskedését, amivel belépett az ország gépjármű kiskereskedelmi piacára is. A Csoport emellett a szlovén piacon az Opel, a Jaguar és Land Rover márkák kizárólagos márkaképviseletét látja el.

Fotó: BÉT

A 2004-ben alapított Avto Aktiv a szlovén gépjárműkiskereskedelmi piac jelentős szereplője, öt városban (Koper, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Trzin) értékesít és szervizel BMW, MINI, Toyota és Suzuki járműveket (ebből a MINI márkát egyedüli szereplőként Szlovéniában). A vállalat 2020-as árbevétele 51 millió euró, közel 18 milliárd forint volt, amit 960 új és 351 használt autó eladásával, valamint a hozzá kapcsolódó szerviz- és egyéb szolgáltatásokkal ért el.

Antal Péter, az AutoWallis Kiskereskedelmi üzletágának vezetője a tranzakció zárása kapcsán elmondta, hogy összesen 14 országban vannak jelen nagykereskedelmi tevékenységgel, és Szlovénia az első Magyarország mellett, ahol a kiskereskedelmi piacra is beléptek. A vállalat az újabb szlovén akvizíció zárását követően ki akarja használni a két szereplő közötti szinergikus lehetőségeket, továbbá tőkeerejére alapozva tovább kívánja fejleszteni szlovén jelenlétét, így jelenleg is vizsgálja az országban meglévő újabb akvizíciós lehetőséget is.