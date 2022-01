Az egyik legrosszabbul teljesítő feltörekvő piaci deviza volt a forint tavaly a dollárhoz képest – emlékeztet hírlevelében az Erste. Hozzáteszik, sok minden történt 2021-ben, ami gyengíthette a magyar devizát, beleértve az inflációs nyomást, a feltörekvő piacokkal kapcsolatos hangulatingadozást, illetve azt, hogy a dollár 9 százalékot erősödött a forinthoz képest az év során. Ugyanakkor az Erste szerint 2022-ben eljöhet a fordulat, felülteljesíthet a forint, és olyan elemző is van, aki az idei év legjobb befektetésének várja a magyar devizát. Hangsúlyozzák, ha az infláció csökkenése párosul az MNB kamatemeléseivel, akkor borítékolni lehet a forint erősödését, és a mostani kilátások szerint az irányadó kamat nyárra akár az 5 százalékot is elérheti.

Fotó: Shutterstock

A tavalyi sem volt rossz év a forintnak, de az idei jobb lehet

A KBC Equitas vezető elemzője szerint nem is zárt olyan rossz évet a forint tavaly. Cinkotai Norbert emlékeztet arra, hogy 2021 januárjában 362 forintos árfolyamot láthattunk, december végén pedig 370 forintba került az euró egysége, ami stagnálás közeli állapotnak mondható. Igaz, a nyári forint erősödési kísérletek sem voltak tartósak. Jobban alakulhat az idei év, de markáns erősödés semmiképpen sem várható – összegezte véleményét. A 370-es szint erős ellenállást jelent, és az év eleje szezonálisan is kedvezni szokott a magyar pénznek. Emellett a a közelgő választás miatt sem hagyják tovább esni a forintot, ugyanis a kiemelkedően gyenge forint akár slágertémává is válhatna a választási kampányban, ami – ilyen forgatókönyv esetén – , nem lenne kedvező a mostani kormánynak.

Kiemelten figyelik a befektetők a költségvetési folyamatokat, és az idei, GDP arányos hiánycél 1 százalékpontos csökkentése (most 4,9 százalék) Cinkotai szerint akár a forintot is erősítheti.

Tény, hogy egyfajta kamatverseny kialakult a régióban, de nem kizárólag a kamatráták, hanem a reálhozamok a legfontosabbak ezen a területen. Miután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kommunikációjában pozitív reálhozamokat helyezett kilátásba, a jegybank kamatemeléseinek folytatódására lehet számítani, az alapkamat még 1-2 százalékkal mehet feljebb – tette hozz a KBC Equitas vezető elemzője. Emellett jelentős dollárerősödés sem várható, ami tovább erodálhatná a forint árfolyamát, hiszen a piac már 2-3 Fed kamatemelést is beárazott.

Év végére akár 355 forint is lehet egy euró

Tavasszal, a választások környékén azért lehetnek turbulenciák, de tény, hogy a stabil, nagy támogatottságú kormánynál semmit sem szeret jobban a piac – tette hozzá Cinkotai, aki az év végére 355-360-as sávba várja az euró-forint keresztet.

Továbbra is optimista a Raiffeisen vezető elemzője. Török Zoltán a mostani erősödést már régóta várta (szerdán napközben 361,40 körül állt az euró), de azt egyelőre bizonytalannak tartja, hogy hosszú távú trendfordulóról van-e szó. Összességében az év első felében gyengébb, a második felében pedig erősebb forintot vár, a magyar fizetőeszköz szerinte a 360-as szinten fejezheti be az évet. A VG kérdésére azt mondta, hogy több kockázat kikophat a rendszerből, azaz az idei év elhozhatja a COVID-járvány végét, ami növelné a kockázatvállalási kedvet, azaz jótékonyan hathat a feltörekvő piaci eszközökre is. Emellett a tavaszi választások ténye is mindig hordoz egyfajta kockázatot. Így tehát önmagában kedvező, ha túljutunk a választások miatti bizonytalanságon.

Emellett az MNB folytatódó kamatemelési ciklusa is támogatja a forintot. Ugyanakkor Török Zoltán szerint a fundamentumok is sokat számítanak, ebből a szempontból pedig Magyarországon a cseheknél és a lengyelnél magasabb kamatszint indokolt.