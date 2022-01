Csoportos per indulhat Kim Kardashian és Floyd Mayweather ellen, amiért félrevezető információkat tettek közzé, miközben egy kevéssé ismert kriptoeszköz az EthereumMax nevű zseton reklámozásában vettek részt – írja a CNBC.

Az eljárást az EthereumMax és az azt hirdető hírességek ellen múlt pénteken nyújtották be, azt állítván, hogy az eszköz árát mesterségesen pumpálták fel a közösségi médiában közzétett hamis és félrevezető állítások segítségével. Kardhasian az Instagramon tett közzé egy az eszközt promotáló bejegyzést, ugyanakkor ő legalább jelezte a poszthoz kapcsolódó címkék között, hogy hirdetésről van szó és a "nem pénzügyi tanács" szavakat sem felejtette el használni. Az, hogy mennyi pénzt kapott ezért nem ismert, de

becslések szerint bejegyzésenként 500 ezer és 1 millió dollár a híresség ára.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

Mayweather a YouTube-sztár Logan Paul elleni bokszmeccse kapcsán fejezte ki támogatását az EthereumMax zseton iránt, amivel jegyeket is lehetett vásárolni az eseményre. A kereset szerint ez a jelentősen növelte az eszköz forgalmát. Az ökölvívó egy nagy, Miamiban tartott bitcoin-konferenián is igyekezett népszerűsíteni a zsetont, de mivel a legnagyobb kriptovaluta köré szerveződött közösség jelentős része kifejezetten ellenséges az alt-coinokkal szemben, lefütyülték a színpadról. Úgy tűnik a bokszoló sehol sem jelezte, hogy pénzt fogadott volna el kijelentéseiért.

Mayweathernek nem ez az első hasonló ügye,

2018-ban 600 ezer dollárt fizetett az értékpapírfelügyeletnek (SEC), miután egy ICO – kezdeti coin bevezetés, kripto közösségi finanszírozási modell, melyről hamar észrevették a hatóságok, hogy szabályozatlan értékpapírok kereskedelméről van szó és gyorsan lépett is – során szintén igyekezett az értékesítendő zseton árát felpumpálni. A megállapodás értelmében azonban nem kellett sem bevallania, sem tagadnia az SEC állításait.

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

A kereset szerint a befektetők, aki 2021 május 14. és június 17. között vásároltak az EthereumMax zsetonjából, a hírességek közreműködésének köszönhetően veszteségeket szenvedtek. Úgy tűnik, hogy az egyik kritpotőzsdét népszerűsítő, a kriptokereskedést a repülőgép feltalálásához vagy épp a Holdraszálláshoz hasonlító Matt Damonnak még sincs igaza, a szerencse nem a bátrakat segíti.

Az eszköz tavaly június eleje óta 97 százalékot veszített értékéből,

ezért a befektetők közül több szerint is pumpáld fel (az árat), majd adj túl rajta sémának minősül, ami a szabályozott értékpapírok piacán illegális. A hírességek által reklámozott eszköznek már a neve is félrevezető volt, hiszen azt sugallta, hogy a második legnagyobb kriptovalutához az etherhez, és az ahhoz kapcsolódó hálózathoz, az Ethereumhoz kapcsolódik, miközben valójában ezekhez semmi köze nem volt.

2021 szeptemberében a brit pénzügyi felügyelet elnöke, Charles Randell kifejzetten Kardashian – időközben törölt – Instagram bejegyzését emelte ki a kripto csalások illusztrálása céljából, noha nem állította, hogy az EthereumMax biztosan csalás-e.

A közösségi médiában hírességeket használni a kriptoeszközök reklámozására azonban továbbra is elterjedt,

az elmúlt napokban például Reese Witherspoon bejegyzése tört lándzsát ezek mellett, de Paris Hilton Twitter neve mögött is megjelent az ethereum blokklánc rajongóit azonosító .eth. De több NBA játékos bejegyzését is elémdobta az elmúlt pár napban a közösségi oldal algoritmusa, ahogy a bitcoint reklámozzák. A legújabb keresésre azonban már nem jönnek elő ezek a bejegyzések, arra utalva, hogy a népharag hatására eltávolították ezeket. A kriptopiacon nemcsak a hírességeket használó reklámok, de a csalások is gyakoriak.