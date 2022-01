A Netflixet a piacok már temették a társaság legutóbbi negyedéves gyorsjelenését követően, főként mert a befektetők nem voltak meggyőződve, hogy a streamingszolgáltató képes folytatni korábbi szédületes tempójú növekedését, valamint az egyre újabb szereplők megjelenése a piacon gondokat jelenthet a későbbi árképzés kapcsán.

Jegyezzük meg azt is, hogy a végül meghiúsult hollywoodi sztrájk során a filmipari dolgozók követeléseinek egyik fontos eleme volt a korábbi szerződések által a Netflixnek és a társainak nyújtott kedvezményes munkaerőköltség megszüntetése is. A Persing Square nevű hedge fundot vezető Bill Ackman azonban úgy tűnik bízik a cégben, ezért 1,1 milliárd dollárért vásárolt a cég részvényeiből, ami a Business Insider tudósítása szerint 10 százalékos drágulást is hozott a Netflix papírok terén.

A milliárdos által vezetett alap lényegében a piaci bizalomvesztést kihasználva tárazott be olcsón a Netflix részvényeiből, melyekből 3,1 millió darabot vásárolt péntek óta. Ackman szerint a zuhanás után a cég papírjait attraktív árakon lehetett megszerezni és az esést az utóbbi idők piaci bizonytalansága és a befektetők rövidtávú haszonra törő természete felerősítette.

Fotó: Shutterstock

Mint elmondta, korábban nem fektetett a cégbe, ám azt mind fogyasztóként, mind befektetőként remeknek tartja, különösen, miután a Universal Music Group befektetőjeként tapasztalatokat szerzett a streaming mögött álló üzleti modellről. Ackman bizalmát fejezte ki a cég vezetőségével kapcsolatban is.

A növekedési és árazási problémákkal kapcsolatos aggodalmakat pedig a befektető lesöpörte azzal, hogy a Netflix méretgazdaságossági okokból és tartalmainak kiváló minősége miatt továbbra is növekedhet és a cég körüli várárok is szélesedhet – ez utóbbi kifejezést a piacvezető cégek által kivívott előny leírására a legendás befektető, Warren Buffett szokta előszeretettel használni.

Az erősödés ellenére a Netflix továbbra is jóval olcsóbb a negyedéves jelentés előtti árához képest, és a nap vége felé a 10 százalékos drágulás is 7 százalék alá csökkent.