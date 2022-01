Elmaradt a várakozástól a Wizz Air, amely szerdán a vártnál is gyengébb eredményeket közölt a befektetőkkel. Az omikron variáns megjelenésének köszönhetően nem volt nagy negatív meglepetés, hogy az üzemi veszteség a várakozásokat némileg alulmúlva 214 millió euró lett. A befektetőket azonban továbbra is nyugalommal töltheti el, hogy a készpénz pozíció kifejezetten magas szinten áll, emiatt nem kell aggódni rövidtávú finanszírozási problémáktól – írja Bukta Gábor, a Concorde részvényelemzője. Érdekesség volt továbbá, hogy a jelentés tartalmazott egy frissített flottabővítési tervet is, mely a korábbitól is dinamikusabb növekedési tempót vetít előre.

A Wizz Air a negyedév során két évvel ezelőtti kapacitásának 93 százalékát működtette, valamint átlagosan 77 százalékos töltöttség mellett közel 7,8 millió utast köszönthetett járatain.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A bevételek ugyanakkor jelentősen elmaradtak a várakozásoktól, mivel durva mértékben kell diszkontálni a jegyárakat a nagyobb kereslet érdekében. Az átlagos nettó realizált jegyár soha nem látott mélységbe süllyedt a negyedév során. A költség oldalon ezzel szemben fokozatos nyomás figyelhető meg, ami részben a növekvő flotta miatti kedvezőtlen hatásnak és növekvő fix költségeknek tulajdonítható.

Ugyanakkor az inflációs nyomással nemcsak a bérjellegű, de más költségelemek is növekedésnek indultak, ezt pedig egyre nagyobb kihívás lesz kezelni – figyelmeztet Bukta Gábor.

A flotta jelenlegi alacsony kihasználtsága nem segít tisztán látni, hogy normál működés mellett pontosan hová fognak felkúszni a költségek, de az körvonalazódik, hogy nehéz lesz tartani a Covid előtti szintet.

Optimizmusra adott okot, hogy a növekvő veszteségek ellenére a vállalat menedzsmentje természetesen továbbra is pozitív a jövőképpel kapcsolatban, meglepetésre pedig tovább gyorsították a növekedési ütemet. A Wizz Air az új flotta bővítési terv alapján a korábban megcélzott nagyjából 260-270 géphez képest 325 géppel képzeli el működését 2026 végére, ez több mint 20 százalékkal nagyobb kapacitást feltételez a korábbi előrejelzéshez képest.

A Concorde szerint a terjeszkedésnek és növekedésnek továbbra is „ára” lesz, mivel a keresletet alacsony jegyárakkal kell stimulálnia a társaságnak. Továbbra is az üzemanyagárak változása, a dollár további erősödése, valamint a régiós devizák gyengülése jelenti a legnagyobb kockázatot. Aggodalomra ad okot az olajára alakulása, hisz a Wizz Air kényelmetlen helyzetbe kerülhet, ha emiatt versenyhátránya származna a riválisokkal szemben.

Új kockázatként az elmúlt hetekben felerősödő orosz-ukrán konfliktust is érdemes megemlíteni, mert a Wizz Air jelentős expanziót tervez Ukrajnában. Ezáltal egy fegyveres konfliktus rövidtávon mindenképpen negatívan érinthetné a Wizz Airt.

A következő hetekben jelentősen csökkenhet a konszenzus előrejelzése mind az idei, mind a következő pénzügyi évre vonatkozóan, tekintettel a menedzsment alacsonyabb várakozásaira. Ennek ellenére a Wizz Air várhatóan bőven 1-1,5 milliárd euró közötti készpénzegyenleggel zárhatja március végén a 2022-es pénzügyi évet. Bár a hosszú távú kilátások pozitívak maradtak, tekintettel a több éves két számjegyű növekedési profilra, rövid és középtávon bőven akadnak kockázatok. Ennek köszönhetően a Concorde továbbra is némileg túlértékelt részvénynek tartja a Wizz Airét.