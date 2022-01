A kriptoeszközök felhasználásának új módját igyekszik bevezetni egy startup, melynek keretében a kriptozsetonokkal szerzett pénzből indított perek végén a befektetők az elnyert összegből részesülnének – írja a Vice.

A Ryval nevet viselő vállalkozás egyik alapítója, a maga is peres ügyvédként dolgozó Kyle Roche a lapnak elmondta, a lépéssel szeretnék a szövetségi bírósági eljárásokat hozzáférhetőbbé tenni az emberek számára, jóllehet a vállalkozás honlapja elsősorban a befektetők által realizálható hozamra fókuszál.

A tervek szerint a polgári peres, potenciálisan pénzjutalommal járó ügyekkel kapcsolatos jogi tudnivalókat közzéteszik, majd a befektetők az IPO-ra hajazó ILO (Initial Litigation Offering, kezdeti peres ajánlat) keretében vásárolhatnak az eljárást finanszírozó zsetonokból. Azonban szemben a sima közösségi finanszírozással, ezen eszközök kereskedhetőek is lesznek, így a spekulációnak is tág tere nyílik és a kezdeti finanszírozók is hamarabb kiszállhatnak, ha gyorsan tőkére van szükségük.

Fotó: Shutterstock

Az eljárást lezáró ítélet vagy peren kívül megállapodás nyélbeütésekor az eszközt birtoklók részesülnek a jutalomból. Roche a peres ügyek Robinhoodjaként jellemezte elképzelését, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy szemben az akkreditált befektetőkkel, akik az első pillanattól kezdve kereskedhetnek a peres ügyekhez tartozó zsetonokkal, a kisbefektetőket jogi korlátok kötik egy évig ebben a tevékenységben.

A perek finanszírozására egyébként már kialakult egy iparág az Egyesült Államokban, melybe a befektetők 2019 júniusa és 2020 júniusa között mintegy 2,5 milliárd dollárnyi tőkét invesztáltak. Azonban mindeddig csak az úgynevezett akkreditált befektetők számára volt ez a lehetőség nyitott, ám a Ryval azt állítja, hogy a kriptoeszközök hozzáadásával mindenki számára megnyílik a lehetőség. A kriptopiac eddig is a szabályozások kijátszásán és megkerülésén alapult.

Az elképzelésen Roche irodája, a Roche Freedman a Republic nevet viselő pénzügyi technológiai vállalattal és az Avalanche blokkláncot fejlesztő, "okos szerződésekben" utazó Ava Labs-szal működik együtt. Ez utóbbi cég szlogenje szerint a világ összes pénzügyi eszközét digitalizálni szeretné.

Az elképzelés az Apothio nevet viselő kendertermesztő cég ügye közben született meg, melyet Roche cége képviselt, miután a megyei seriff törvénytelenül semmisítette meg a cég kétszáz hektáros ültetvényét. Az ILO segítségével 350 ezer dollárt sikerült összegyűjteni a perre, de Roche szerint a jövőben a platform nem a saját cégének ügyeire fog pénzt gyűjteni.

Az igazi áttörést azonban nem az Apothio ügye hozta meg, hanem az, amikor a GameStop láz tetőpontján a Robinhood ideiglenesen felfüggesztette a kereskedést a cég részvényeivel. Ezt követően felrobbant az érdeklődés az ILO, mint a kereskedési platform ellen indítandó pereskedés finanszírozását biztosító lehetőség iránt.

Roche szerint az első években az üzenet is kulcsfontosságú, ezért az első időben az emberek igazságérzetére próbálnak majd alapozni és olyan ügyeket választani, melyeket az irodája is jónak tart. Véleménye szerint a Ryvalon keresztül finanszírozott perek között lesznek majd trösztellenes, tőzsdei vagy éppen munkaügyi perek is. Egyelőre nem lát olyan területet, amitől kategorikusan elzárkóznának.

A jogi ügyekben járatlan befektetők számára a Ryval nyilvánosságra hozza majd a peres ügyekkel kapcsolatos alapvető tényeket, illetve az eljárás megnyeréséhez szükséges procedurális lépéseket, ezzel tanítva is a piacot. Roche szerint a kisbefektetők csak nyerhetnek ezen, hiszen a piac az utóbbi öt-tíz évben rendkívül nyereséges volt, ráadásul a jogi ügyek kimenetele nem függ szélesebb piaci környezettől, így azt várja, hogy különösen a medvepiac idején lesz majd nagy az érdeklődés.

Noha várhatóan sokan tisztán üzleti alapon fektetnek majd be, reméli, hogy lesznek pro bono – közjóért dolgozó – elemek is benne. Ugyanakkor a kommentelési lehetőség biztosítása megakadályozhatja a túlságosan könnyelmű perek indítását. Tekintve a vállalkozás jogi hátterét és azt, hogy az Apothio-ügyben végrehajtott ILO zsetonjait is regisztrálták az értékpapírfelügyeletnél (SEC), további előny, hogy szemben számos másik kriptoprojekttel, itt legalább nyilvánvaló, hogy a befektetők értékpapírokkal kereskednek.