További 2,1 milliárd eurót pumpál a francia kormány a már eddig is 84 százalékban állami tulajdonban álló Electricité de France (EdF) villamosenergia-termelő vállalatba – közölte pénteken a párizsi kabinet.

A tőkejuttatásra, melyre a Bloomberg szerint azért kerül sor, mert a konszern nyeresége idén akár 70 százalékkal is visszaeshet atomerőművei küszöbönálló karbantartása, valamint a frissen bevezetett állami árszabályozás miatt, a cég által elhatározott 2,5 milliárd eurós alaptőke-emelés keretében kerül sor. Piaci pletykák szerint ugyanakkor a jelenleg BBB-és besorolású vállalat vezetői attól tartottak, hogy tőkeemelés nélkül bóvliba vághatják kötvényeiket a hitelminősítők.

Fotó: PHILIPPE DESMAZES

"Miközben az EdF-nek meg kell küzdenie a rövid távú pénzügyi kihívásokkal, jelentős összegeket kell költenie új reaktorokra és megújuló energiaforrásokra is" – emelte ki a Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter. A tőkeemelés segíteni fogja ugyan a beruházási terv végrehajtását, ám nem fedezi teljeskörűen. A pénzinjekció "önmagában nem elegendő, mégis nagyon erős jelzés a magánbefektetők felé, hogy bízzanak az EdF-ben" – fűzte hozzá Le Maire.

A párizsi székhelyű közműszolgáltató EBITDA-ja tavaly 11 százalékkal, 18 milliárd euróra nőtt, ám 2022-ben az ársapka 8 milliárd euróval, a karbantartás következtében várható termeléscsökkenés pedig 11 milliárd euróval kurtíthatja meg. A mérleg másik serpenyőjébe pedig a rekordszintre emelkedő áramárak révén csupán 6 milliárd eurós plusz kerülhet – közölte a menedzsment.

Pénzügyi egyensúlyának további megszilárdítása érdekében az EdF bejelentette, hogy 2022 és 2024 között 3 milliárd euró értékben értékesít eszközöket. Emellett felajánlja a befektetőknek azt a lehetőséget is, hogy idén és jövőre részvényekben is felvehetik az osztalékot. A közművállalat tavalyi profitja után egyébként részvényenként 58 centet fizet tulajdonosainak. Az állami részvénypakettet kezelő francia pénzügyminisztérium pénteken már közölte is, hogy 1,5 milliárd eurós idei osztalékát részvényekben veszi fel.

Év végén az EdF nettó adóssága egyébként 43 milliárd euróra rúgott, ami az Ebitda 2,4-szeresét teszi ki. A cégvezetés szerint, bár ez az érték a következő években növekedhet, de mindenképpen a 3-as szorzó alatt tartják 2023 végéig.

A párizsi kormány - írja a Bloomberg - azt szeretné, ha az 56 atomreaktorával Franciaország áramszükségletének több mint kétharmadát megtermelő közműszolgáltató továbbra is a francia energiarendszer gerincét képezné, és a következő évtizedekben új atomerőműveket is építene, hogy kielégítse a villamosenergia iránti igény várható növekedését.