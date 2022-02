Pazar szezont futott az év végén az Amazon. Az e-kereskedelmi óriás 137,4 milliárd dolláros bevételt ért el, ez 9,5 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, adózott nyeresége viszont 98 százalékos bővüléssel 14,32 milliárd dollárra hízott. Igaz, ebben benne van a tavalyi év legnagyobb elsődleges tőzsdei bevezetéséből (IPO) származó profit is, amit a Rivian elektromos autógyártóban meglévő 20 százalékos részesedésének felértékelődése révén realizált az Amazon. Nem volt rossz befektetés a Rivian, 11,8 milliárd dolláros nyereséget könyvelhettek el rajta – adózás előtt.

A Rivian elektromosautó-gyártóban 20 százalékos részesedése van az Amazonnak Fotó: Michael M. Santiago

A társaság felhőszolgáltatási üzletága, az Amazon Web Services (AWS) is brillírozott: árbevételét a bázishoz képest 39,5 százalékkal növelve 17,72 milliárd dollárral járult hozzá az anyavállalat forgalmához – félmilliárddal meghaladva az elemzői konszenzust –, miközben az üzemi nyereségét 48,5 százalékkal 5,29 milliárd dollárra gyarapította. Az AWS főként a videojátékok és a távmunka révén szerzett pluszbevételeket, és csütörtökön egy újabb nagy ügyfelet is megszerzett magának: az elektronikai termékeket árusító Best Buy kiskereskedelmi lánccal kötöttek partneri szerződést. Az AWS megbízhatósága révén méltó versenytársává vált a felhőszolgáltatások terén otthonosan mozgó olyan tech óriásoknak, mint az Alphabet, a Salesforce és a Microsoft. Partnerei között tudhatja már többi között a Nasdaqot, a Metát, a Qualtrics-et és a Stellantist is.

A nagy bevételt azonban még mindig az e-kereskedelem és a hozzá kapcsolódó széles körű szolgáltatások hozzák a konyhára. A házhozszállítási rendszert videostreaminggel kombináló Amazon Prime szolgáltatás árát most emeli is a társaság, méghozzá havi 12,99 dollárról 14,99 dollárra, míg az éves tagság díja 119 dollárról 139 dollárra változik, s először a február 18-án belépő új tagoknál érvényesítik.

A cég a hatalmas és költséges fejlesztéseket végzett, hogy a pandémia idején drasztikusan megnőtt forgalmát zavartalanul menedzselni tudja. Bért emelt és időszakos bónuszok, aláírási juttatások kifizetésével láncolta magához az egyre drágább munkaerőt. A szállítási díjak és a növekvő alapanyagköltségek is közrejátszottak az inflációt meghaladó mértékű tarifaemelésben. Úgy látszik egyébként, az Amazon ragaszkodik a 20 dolláros lépcsőkhöz, legutóbb négy éve emelte Amerikában a Prime díjait, akkor 99-ről 119-re, azt megelőzően szintén négy évvel drágított, akkor 79-ről 99 dollárra. A Prime hűségprogramjának több mint 200 milliós előfizetői táborát nem rostálja meg az áremelés, aminek épp ideje volt a szakértők szerint. Ebben a befektetők is egyetértenek velük.

Fotó: ROLF VENNENBERND / AFP

A kereskedelmi bevételeinek 60 százalékát Észak-Amerikában szerző Amazon összességében a piaci várakozások feletti számokat hozott, és a pozitív tőzsdei hatás nem is maradt el: a részvényárfolyam 17 százalékot ugrott a New York-i zárást követő elektronikus kereskedésben. Ha ezt a pluszt meg tudja tartani a pénteki zárásig, azzal 2009 óta a legnagyobb napi emelkedését érné el az árfolyam. A befektetők kedvét az sem vette el, hogy az Amazon a folyó negyedévre az elemzők 120 milliárd dolláros várakozásánál kisebb, 112 és 117 milliárd dollár közé eső forgalombővülést vetített előre, ami a legjobb esetben nyolc százalékos éves növekedésnek felel meg.