A Biden-adminisztráció a Bloomberg értesülése szerint tájékoztatta a Kremlt, hogy hajlandó tárgyalni arról, hogy Oroszország ellenőrizhesse, nincsenek-e támadó Tomahawk cirkálórakéták a NATO romániai és lengyelországi rakétavédelmi bázisain.

Az amerikai javaslat célja, hogy eloszlassa Moszkva aggodalmát, mely szerint az indítóállásokat Oroszország célba vételére használhatják.

Egy meg nem nevezett forrás azt mondta, bármilyen megállapodásra csak a szövetségesekkel, különösen Lengyelországgal és Romániával folytatott megbeszélések után kerülhetne sor, és az orosz félnek is viszonoznia kellene a gesztust számos bázis esetén, amelyek földi indítású fegyvereknek adnak otthont.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden telefonon beszélt amerikai hivatali partnerével, Antony Blinkennel, valamint kedden tárgyalt Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor is