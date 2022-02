A világ harmadik legnagyobb autógyártó csoportját vezető Mary Barra a GM negyedik negyedéves gyorsjelentésének publikálásával egyidejűleg bejelentette, hogy a korábban tervezett 35 milliárd dollárnál is többet fektetnek 2025-ig az átállásba, miközben a tavaly elért 14,3 milliárd dolláros üzemi eredményrekordot megismétlését is elképzelhetőnek tartják. Erre utal, hogy üzemi profittervüket 13 és 15 milliárd dollár közé várják, és számítanak arra, hogy járműveik infláció feletti erős árazása, a beszállítói láncokban tapasztalt anomáliák enyhülése és a csipellátás remélt rendeződése is segít céljaik elérésében.

Fotó: YouTube/Chevrolet

A GM-nél az történik, hogy ezentúl minden egyes extra dollárt átcsoportosítanak a fejlesztésekre, hogy évi 9-10 milliárd dolláros büdzsét bocsáthassanak az elektromos átállást segítő kutatásokra és beruházásokra. Ez a cégnek jó, a rövidtávon gondolkozó befektetőknek viszont aligha, hiszen a GM az is jelezte, hogy az osztalékra szánt összeg is az átállás finanszírozását segíti majd.

Mary Barra június végére ígérte, hogy megnevezik a GM negyedik akkumulátorgyárának helyszínét, emellett egy harmadik elektromos kisteherautókat (pickup) gyártó bázis létrehozásán dolgoznak.

Az Észak-Amerikában pokolian népszerű pickupok piacán nem akarnak lemaradni, a nemrég bemutatott Chevrolet Silverado villanyhajtású modelljével állnak csatasorba a megrendelőkért vívott harcban, ahol a Ford, a Stellantis, Rivian és a Tesla mellett a japánok lesznek a legfőbb riválisaik.

Az e-Silveradóra mindenesetre már felvettek 110 ezer előrendelést. Kiderült az is, hogy a GM nem követi a piacvezető pickup-gyártó Ford által diktált erőltetett átállási tempót.

A 2025-ig szóló terveikről szólva Mary Barra elmondta, hogy idén és jövőre 400-400 ezer villanyautót akarnak értékesíteni Észak-Amerikában, ahol 2025-ig 20 elektromos modellt akarnak piacra dobni, globális kínálatuk pedig 30 új modellt számlál majd. Gondolnak a vékonyabb pénztárcájú fogyasztókra is, őket célozzák meg a 30 ezer dolláros, jövőre kapható Chevrolet Equinox-szal, de egy ennél is olcsóbb villanyautóval is készülnek.

A GM 2021-ben az előző évi 122,5 milliárdról 127 milliárd dollárra növelte bevételét, miközben adózott eredménye 3,5 milliárddal kerek tízmilliárd dollárra hízott.A negyedik negyedévben üzemi marzsuk 1,4 százalékponttal javulva 9,9 százalékosa nőtt. Az autógyártó részvényárfolyama tavaly augusztusban 48 dollárról indult emelkedésnek, onnan jutott az idei év elejére egészen 66 dollárig., majd lejtőre áll, s a keddi 54 dolláros szintről a gyorsjelentés publikálása sem mozdította ki. Igaz, az osztalék megvonásáról érkező üzenet nem lelkesíthette fel befektetőket.