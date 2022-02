Legutóbbi történelmi csúcsát november elején érte el a BUX-index, 56 233 pontnál. Ezután korrekció kezdődött, december 23-án került mélypontra az árfolyam, 48 861 pontnál, majd december utolsó napjaiban emelkedő irányba indult el. Január közepére 54 500 pontig emelkedett a BUX, innen 51 500-ig esett vissza, és oldalazás kezdődött. Jelenleg 51 500 és 54 500 pont között mozog a kurzus, rövid távon ez lehet a meghatározó irány, amerre sikerülhet kitörnie a BUX-nak.

Az OTP november elején ért el utoljára történelmi csúcsot, 19 590 forintnál. Az év utolsó két hónapja azonban a korrekcióról szólt, decemberben már 15 500 forintnál is járt az árfolyam, ez több mint hat hónapos mélypont volt. December utolsó napjaiban dinamikusan emelkedni kezdett az OTP árfolyama, és január közepén már 18 600 forint felett járt. Itt azonban megtorpant, és oldalazás alakult ki 16 900–18 600 forint között. Rövid távon nem egyértelmű a technikai kép, ha folytatódna az esés, akkor a 15 500 forintos támaszra érdemes figyelni, ám ha ismét emelkedni kezd az árfolyam, akkor 18 600 és 19 590 forintnál láthatók ellenállások.

A Mol egészen az üzemanyagárának befagyasztásáról napvilágot látó bejelentésig tudott erőteljesen emelkedni. Szeptember vége és november eleje között 2400 forintról 2800-ig nőtt az árfolyam, ám innen hirtelen zuhanni kezdett. Két hét alatt 2400 forintig esett vissza a kurzus, és sávozás alakult ki 2400–2550 forint között. December utolsó két napjában erőteljes emelkedés indult, és január közepére a 2550 forintos ellenállást áttörve a 2800-at is megközelítette a kurzus. Az utóbbi két hétben 2600–2760 forint között indult oldalazás. A technikai kép alapján valószínű a további emelkedés, de 2800 forintnál egy erős ellenállás húzódik, ennek a szintnek az áttörésével mutathatná meg a Mol, hogy erős a vételi erő a piacán.

Az idei évet eséssel indította a Richter, 8900 forint magasságából kezdett csökkenni az árfolyam, és a múlt hét során már 7900 alatt is járt a kurzus. A 7850 forintnál húzódó támasz megállította az árfolyamot, és sikerült erről a szintről ismét emelkedő irányba indulnia, de egyelőre nem látható tartós fordulat. Tavaly augusztus óta egy széles sávban mozog az árfolyam, 7850 és 9000 forint között. Amíg a 7850 forintos támasz megtartja, addig számítani lehet arra, hogy ismét elindul az árfolyam a 9000 forintnál húzódó sáv teteje felé. A 7850 forintos támasz törésével azonban mélyebb szintekre kerülhet, a következő erősebb támasz 7300 forintnál húzódik.

Fotó: Akos Stiller/Bloomberg / Getty Images

A múlt hét során egyértelmű vételi erő érkezett a Magyar Telekom piacára, néhány nap leforgása alatt több mint 4 százalékot emelkedett az árfolyam. A részvény december közepén érte el a mélypontját, 400 forintnál, azóta tart az emelkedés, a múlt hét pénteken már a 438-at is megközelítette az árfolyam. Ez a szint azonban egy erős ellenállási pont, tavaly szeptemberben, majd novemberben is kialakult itt egy csúcs, jelenleg is érdemes figyelni ezt a szintet. Ha sikerülne a Magyar Telekomnak áttörnie a 438 forintos ellenállást, akkor a 2020. februári szintre kapaszkodna az árfolyam, és célba vehetné a 460 forintnál húzódó ellenállást.