A kriptovaluták rajongói közül sokan úgy gondolták, hogy ezek az eszközök nyugdíjmegtakarítás céljára is kiválóan alkalmasak, nem utolsó sorban az ilyen jellegű megtakarításokhoz kötődő adókedvezmények miatt. Éppen ezért a Winklewoss-ikrek által üzemeltetett kriptotőzsde összefogott az IRA Financial Trust (az IRA az egyéni megtakarítási számla angol rövidítése) nevű céggel, hogy biztosítsa ennek a lehetőségét. Azonban február 8-án több tucat felhasználó megtakarítása tűnt el a számlákról, mintegy 36 millió dollár értékben – írja a CoinDesk.

Noha mind a Gemini, mind az IRA Financial Trust rendelkezett betétbiztosítással, egyelőre nem tudni, hogy a veszteségeket ki fogja finanszírozni, és hogy az áldozatok kártalanítására sor kerül-e. Amit tudni lehet egyelőre, az az, hogy február 8-én egy felhasználó, "Benjamin Choe" elkezdett felvenni több számláról bitcoin, ethert és dollárt. Az egyik felhasználó elmondta, hogy a biztonsági intézkedések, mint például a kétfaktoros azonosítás ellenére percek alatt elvesztett 13 ethert, egy bitcoint és többezer dollárt.

Fotó: MARCO BELLO

A Gemini azonban ragaszkodik hozzá, hogy az oldalát nem törték fel, és a gyanús aktivitás csak a felhasználók egy kis részét érintette a kriptotőzsdén. Az IRA Fincial pedig külső szakértők bevonásával igyekszik az eseményekre fényt deríteni, és feljelentést is tett. A nyugdíj megtakarítás és a kriptók házasítására egy kisebb iparág is kiépült az Egyesült Államokban, így a Gemini is együttműködik más partnerekkel is.

A dél-dakotai IRA Financial 2019 óta kínál ilyen lehetőséget, és ügyfeleinek azt hirdette, hogy a legszigorúbb, New York-i licenc birtokában álló Gemini intézményi számláin biztonságban lesznek megtakarításaik. Ezek létrehozása, különösen nyugdíj céljából különösen bonyolultak, mint a sima felhasználói fiókok létrehozása. A törvények értelmében ezeket a felhasználók nem kontrollálhatják teljes mértékben, a közvetítőknek kell felelősséget vállalniuk ugyanis azért, hogy a tranzakciók megfelelnek az adójogszabályoknak.

A jelek szerint itt nem ez volt a helyzet, mint ahogy azt az IRA Financial vezérigazgatója a cég hirdetésében el is mondja, a felhasználók teljes mértékben kezelhetik számláikat. Egy másik videóban pedig a Gemini betétbiztosítását emelte ki. A támadást azonban későn vették észre, és a gyanús pénzmozgásokat követően ugyan befagyasztották a számlákat, ekkor már több tucat áldozat volt.

A Gemini szerint a tranzakciókat egy, az IRA Financialhez köthető fiókon keresztül indították, melyek legitimnek tűntek, így a Gemini rendszereit nem törték fel. Ebben az esetben a hibáért teljes mértékben a nyugdíjpénztár a felelős, így a Gemini betétbiztosítása sem érvényes. Azt azonban nem tudni, hogy az IRA Financial saját betétbiztosítása kiterjed-e a kriptókra is.