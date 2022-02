A Spotify 2020-ban igazolta le Joe Rogant, hogy a zenelejátszások mellett a podkasztok világát is meghódítsa. Akkoriban a híradások arról szóltak, hogy a szolgáltató 100 millió dollárt fizetett a népszerű műsorvezetőnek 3 és fél évig tartó exkluzív tartalomért. A The New York Times csütörtökön megjelent írása szerint azonban legalább 200 millió dolláros összegről szólt a szerződés.

A Spotifynak azért volt szüksége a podcastok világába történő továbblépésre, mert a zenestreaming területén versenytársai is nagyjából ugyanazt a szolgáltatást nyújtották, ugyanazon az áron. Ezért a Spotify a podcastok területén igyekezett lemásolni a Netflix működési modelljét, mely a saját gyártású, exkluzív alkotások segítségével igyekszik magához láncolni a felhasználóit.

Fotó: SYFY

Ennek keretében igazolták le a rendkívül népszerű Rogant, aki többórás, vágatlan és cenzúrázatlan műsoraiban vendégek széles körét szólaltatta meg és a The Joe Rogan Experience címen futó műsor legnépszerűbb adásai már több milliós nézettséget produkáltak a Youtube-on. A számos különböző körből érkező vendéggel szót értő műsorvezető azonban oltásellenes nézetei, illetve Robert Malone vakcinaszkeptikus orvos meghívását követően azonban bajba került, miután előbb Neil Young, majd Joni Mitchell is művei eltávolítására kérte a streamingszolgáltatót.

Az esetet Rogan őszintének tűnő bocsánatkérése követte, ám az évek óta többórás, vágatlan beszélgetéseket közzétevő műsorvezető munkásságában természetesen sok ellentmondásos megszólalást lehetett találni,

a Spotify el is távolított a régi adások közül többet.

A szolgáltató azonban nem csak Rogan igazolására költött sokat, hogy a podcastok területén vezető helyre kerüljön, de számos stúdiót is felvásárolt, több mint 1 milliárd dollár értékben. Csütörtökön két podcastok elemzésével foglalkozó cég vásárlását is bejelentette a cég – olvasható a Business Insider oldalán.

A bevételei többségét elsősorban hirdetésekből és nem az előfizetésekből szerző Spotify váltása a podcastok felé egyelőre mérsékelten nevezhető sikeresnek,

az ezen műsorokban szereplő reklámok csak a bevételek 13 százalékát adták

2021 harmadik negyedévében és noha először 2019-ben nyereségessé tudott válni, a következő évben a beszélgetős műsorokkal kapcsolatos kiadások hatására átlagosan naponta 2,2 millió dollárt vesztett ismét.

Ráadásul a podcastokért fizetett bődületes összegek a zenészeket is felháborították, akiknek az egyik érdekvédelmi szervezetük szerint a cég lejátszásonként mindössze 0,0038 dollárt fizet.